Le Figaro: Западу не интересен Крым

В публикации отмечается, что в последние годы страны Запада сосредоточили усилия на проблеме вооруженного конфликта в Донбассе, в то время как воссоединившийся с Россией Крым "исчез из международной повестки" спустя несколько недель, о чем заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.