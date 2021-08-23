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МВФ выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования

В понедельник, 23 августа, вступило в силу решение Международного валютного фонда (МВФ) о распределении специальных прав заимствования (SDR) между странами — участницами организации на сумму около $650 млрд.
RT на русском
Всего же между странами-участницами МВФ было распределено рекордное количество средств: 650 млрд долларов.
РЕН ТВ
Распределение SDR происходит пропорционально участию стран в капитале МВФ.
Ведомости
Еще один сценарий - перераспределение СДР в пользу бедных стран, к чему призывает МВФ.
РИА Новости

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