В понедельник, 23 августа, вступило в силу решение Международного валютного фонда (МВФ) о распределении специальных прав заимствования (SDR) между странами — участницами организации на сумму около $650 млрд.
Актер, глава гильдии каскадеров России Алесандр Иншаков прокомментировал информацию о том, что певица Полина Гагарина якобы сама выполнила трюк с прыжком из автомобиля на высокой скорости в новом клипе на песню «Вчера».
В публикации отмечается, что в последние годы страны Запада сосредоточили усилия на проблеме вооруженного конфликта в Донбассе, в то время как воссоединившийся с Россией Крым "исчез из международной повестки" спустя несколько недель, о чем заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.