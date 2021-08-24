Ученые предсказали новую пандемию, похожую на вспышку COVID-19

Расчеты показали, что риск появления эпидемии, столь же смертоносной, как испанка (в 1918-1920 гг. эта болезнь унесла жизни от 20 до 50 млн человек), в течение изученного ими периода составляет от 0,3% до 1,9%. Пандемия такого масштаба может случиться в течение ближайших 400 лет, считают ученые.