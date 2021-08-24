о том, что «историческое» распределение 456 млрд SDR в эквиваленте $650 млрд вступило в силу — дополнительные резервные активы распределены в рамках борьбы с кризисом из-за пандемии среди 187 участников фонда пропорционально их квотам в МВФ.
Расчеты показали, что риск появления эпидемии, столь же смертоносной, как испанка (в 1918-1920 гг. эта болезнь унесла жизни от 20 до 50 млн человек), в течение изученного ими периода составляет от 0,3% до 1,9%. Пандемия такого масштаба может случиться в течение ближайших 400 лет, считают ученые.