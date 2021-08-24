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МВФ выделил России 17,5 миллиарда долларов в виде специальных прав заимствования

В понедельник вступило в силу крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов.
РИА Новости
Распределение SDR происходит пропорционально участию стран в капитале МВФ.
Ведомости
Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.
РИА Новости
Страны могут обменивать свои SDR на твердую валюту с другими членами МВФ.
Ведомости

С чего всё началось

Ранее МВФ объявил
 о том, что «историческое» распределение 456 млрд SDR в эквиваленте $650 млрд вступило в силу — дополнительные резервные активы распределены в рамках борьбы с кризисом из-за пандемии среди 187 участников фонда пропорционально их квотам в МВФ.

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