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МВФ выделил России 17,5 миллиарда долларов в виде специальных прав заимствования

В понедельник вступило в силу крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов.
РИА Новости
МВФ объявил о выделении странам SDR в объеме 650 миллиардов долларов 2 августа.
Lenta.ru
Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.
РИА Новости
Альтернативный — принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи.
РИА Новости

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