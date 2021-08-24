Все щетки среднего ценового диапазона за 1,5-2 тысячи рублей работают примерно одинаково и прослужат один сезон, в следующем году их все равно придется менять, напомнил эксперт и посоветовал брать не слишком дешевые и не слишком дорогие.
Катализатор для нейтрализации паранитрофенола создан в Казани Сотрудники научно-исследовательской лаборатории "Перспективные углеродные наноматериалы" Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского федерального университета создали эффективный и недорогой катализатор на основе никеля для преобразования токсичного 4-нитрофенола в 4-аминофенол.
Согласно материалам, полученным в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками собственной безопасности УМВД России, сотрудник ГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску получил денежное вознаграждение за принятие экзамена для получения водительского удостоверения.
Опытная партия снарядов реактивных систем залпового огня, с которых могут запускаться беспилотники, готовится к предварительным испытаниям, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Военные эксперты telegram-канала "Майор и генерал" рассказали о том, что у антиталибской коалиции в Панджшерском ущелье имеется в распоряжении несколько вертолетов бывшей Афганской национальной армии с топливом, вооружением и боеприпасами.