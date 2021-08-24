Автомобилистам посоветовали заменить аккумулятор до холодов

Все щетки среднего ценового диапазона за 1,5-2 тысячи рублей работают примерно одинаково и прослужат один сезон, в следующем году их все равно придется менять, напомнил эксперт и посоветовал брать не слишком дешевые и не слишком дорогие.