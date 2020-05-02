«Исполнительный совет МВФ одобрил выделение $200 млн, для того чтобы Грузия могла сбалансировать свои нужды по выплатам на фоне пандемии коронавируса», — говорится в сообщении на сайте фонда. Отмечается, что, согласно ожиданиям, пандемия коронавируса сильно скажется на грузинской экономике.

МВФ выделит Грузии $200 млн для борьбы с коронавирусом

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