Коронавирус
RT на русскомМВФ выделит Грузии $200 млн для борьбы с коронавирусом
«Исполнительный совет МВФ одобрил выделение $200 млн, для того чтобы Грузия могла сбалансировать свои нужды по выплатам на фоне пандемии коронавируса», — говорится в сообщении на сайте фонда. Отмечается, что, согласно ожиданиям, пандемия коронавируса сильно скажется на грузинской экономике.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Интерфакс 17:48
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5-2 млрд руб. Bloomberg 3 апреля сообщал, что в 2020 году государство планирует увеличить госдолг на 1-1,5 трлн руб или $ 13 – 19 млрд (план заимствований на этот предполагает привлечение 2,3 трлн руб.).
РБК 19:10
Политика
Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев оказался инфицирован коронавирусом COVID-19, такой результат стал известен по итогам проведения компьютерной томографии.
Газета.Ru 16:32
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году
2 мая 1945 года Красная Армия штурмом овладела столицей Германии - Берлином.
Российская газета 17:00
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169.
ТАСС 11:10
Технологии
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ 19:03
Происшествия
Не менее 17 заключенных застрелили из-за беспорядков в Венесуэле
В городе Гуанаре штата Португеса на западе Венесуэлы в результате беспорядков в одной из колоний были застрелены не менее 17 заключенных.
РЕН ТВ 19:06
Общество
В Чечне полностью приостановили работу общественного транспорта
Власти Чечни заявили о полной приостановке работы общественного городского транспорта до 11 мая в связи с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 18:27
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:31
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Армия и оружие
Военные США застрелили мирного жителя в Сирии
Военные США застрелили мирного сирийца в провинции Дейр-эз-Зор, пишет 2 мая САНА.
Известия 18:56
Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей 05:58
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 15:50
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
Политика
Посольство установило контакт с четырьмя российскими школьниками в США
Посольство РФ установило контакт еще с четырьмя российскими школьниками в США, родители которых хотели бы вернуть их домой, сообщил в пятницу посол Анатолий Антонов.
РИА Новости 19:16
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском 05:42
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Наука
Ученые нашли природное средство от похмелья
Недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкоголя, могут облегчить экстракты некоторых растений.
РЕН ТВ 18:23
Общество
Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
Общество
Студент рассказал о необычном симптоме коронавируса
Заразившийся коронавирусом студент РУДН Леонид Пастернак рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о необычном проявлении болезни — повышенном аппетите.
РИА Новости 18:40