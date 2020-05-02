Коронавирус
Газета.RuМВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом
Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости". Как отмечается, исполнительный совет МВФ рассмотрел программу экономических реформ Грузии, после чего решил выделить средства.
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Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отпраздновал день рождения со своими детьми
Свой день рождения из-за пандемии COVID-19 артист отметил дома, без концерта, банкета и большого количества гостей.
RuNews24.ru 30 апреля в 22:59
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Здоровье
Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»
Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru вчера в 06:38
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета вчера в 17:13
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru вчера в 09:09
Происшествия
В Венесуэле 41 человек погиб при попытке заключенных сбежать из тюрьмы
В начале октября 2018 года в Индонезии из трех тюрем сбежали 1,2 тыс. заключенных.
РБК вчера в 21:38
Здоровье
«Больно смотреть»: главврач рассказал о молодых пациентах с COVID-19
Главврач московской больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал "Российской газете" о тяжелом течении COVID-19 у молодых пациентов, призвав людей не игнорировать опасность коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:55
Экономика
Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу
Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости 30 апреля в 09:50
Технологии
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ вчера в 19:03
Происшествия
В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом
Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM вчера в 08:49
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил
Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru вчера в 06:16
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок
Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.
РИА Новости вчера в 01:25
Здоровье
Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин
Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия вчера в 21:26
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Футбол
Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году
Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru вчера в 11:14
Общество
Обязательный масочный режим введут в Забайкалье
Забайкальские власти собираются ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.
Московский Комсомолец Чита 29 апреля в 19:13
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 19:45
Общество
Активность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным
Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах.
Lenta.ru вчера в 23:29
Армия и оружие
Американские военные убили мирного жителя в Сирии
Lenta.ru вчера в 19:03
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости вчера в 08:15
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru вчера в 11:31
Космос
Virgin Galactic провела первое испытание нового космолета
В пятницу, 1 мая, Virgin Galactic провела первое летное испытание космолета Unity серии SpaceShipTwo.
Профиль вчера в 17:12
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Общество
ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС из-за вируса
Всемирная организация здравоохранения решила не отменять режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за распространения коронавируса.
РБК вчера в 16:03
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera 30 апреля в 15:50
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 1 мая 2020, 06:28 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 30 апреля в 23:28