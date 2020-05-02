Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости". Как отмечается, исполнительный совет МВФ рассмотрел программу экономических реформ Грузии, после чего решил выделить средства.
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МВФ выделит Грузии 200 миллионов долларов на борьбу с COVID-19

МИР 2419:53

МВФ выделит Грузии $200 миллионов на борьбу с COVID-19

РИА Новости18:30

МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Газета.Ru18:58

МВФ предоставит Грузии $200 млн для пополнения платёжного баланса

REGNUM19:52

МВФ выделит Грузии $200 млн для борьбы с коронавирусом

RT на русском18:48

МВФ решил выделить Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Московский Комсомолец19:46

МВФ предоставит Коста-Рике $504 млн на борьбу с COVID-19

News.ru29 апреля в 20:47
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Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году

Cyber.sports.ru вчера в 18:49
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США одобрили применение препарата от Эболы для лечения коронавируса

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РБК 20:19
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Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Наука

Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу

Биологи советуют ориентироваться на мясо в самой широкой части курицы.
Деловое.ТВ 11:26
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru 19:45
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Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева

Вечерняя Москва 14:56
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Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображены Владимир Путин и другие российские политики.
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Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
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Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

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Наука

Найдено природное средство от похмелья

Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Обнаружена планета в три раза больше Юпитера

Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
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Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

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Экономика

Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам

На вторичном рынке приобрести недвижимость с 6 мая можно по ставке от 8,1% с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка. (ранее составляла 8,5%).
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Происшествия

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В Венесуэле 17 заключенных погибли при побеге из тюрьмы

В результате попытки побега заключенных из тюрьмы в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы погибли 17 человек и ранены около 10, сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальную гвардию Венесуэлы.
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Врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова рассказала в интервью телеканалу "МИР 24", почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины, и чаще оказываются в реанимации.
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
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