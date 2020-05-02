Коронавирус
Газета.RuМВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом
Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости". Как отмечается, исполнительный совет МВФ рассмотрел программу экономических реформ Грузии, после чего решил выделить средства.
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Биологи советуют ориентироваться на мясо в самой широкой части курицы.
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Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
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Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Космос
Обнаружена планета в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль 08:11
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
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Piter.tv вчера в 13:36
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
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Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
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Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам
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Происшествия
В Приангарье чиновников заподозрили в поджоге леса
Российская газета 29 апреля в 03:41
Происшествия
В Венесуэле 17 заключенных погибли при побеге из тюрьмы
В результате попытки побега заключенных из тюрьмы в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы погибли 17 человек и ранены около 10, сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальную гвардию Венесуэлы.
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На прошлой неделе боец ММА Дмитрий Кузнецов, известный по выступлениям в российском промоушене Fight Nights Global, записал дисс (направление в рэпе, оскорбляющее соперника – прим.ред) на чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
МК-Спорт 29 апреля в 06:05
Общество
Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края
Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края.
ДЕЛА.ru вчера в 10:20
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Врач объяснила, почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин
Врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова рассказала в интервью телеканалу "МИР 24", почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины, и чаще оказываются в реанимации.
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
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