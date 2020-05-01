с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости". Как отмечается, исполнительный совет МВФ рассмотрел программу экономических реформ Грузии, после чего решил выделить средства.

МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

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