Коронавирус
Газета.RuМВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом
Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости". Как отмечается, исполнительный совет МВФ рассмотрел программу экономических реформ Грузии, после чего решил выделить средства.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
«Завершение обзора высвободит 147 миллионов SDR (около $200 миллионов) для поддержки бюджета Грузии в части удовлетворения неотложных платежных нужд и финансовых потребностей, связанных с пандемией COVID-19, включая увеличение расходов на здравоохранение и социальную защиту», — говорится в сообщении.Украина.ру02:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество
Школьникам в Москве выдали рыбные консервы с червями
Lenta.ru 30 апреля в 11:22
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов.
Деловое.ТВ 11:53
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы 08:00
Общество
Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс
Британская писательница Джоан Роулинг, написавшая серию книг о Гарри Поттере, заявила 2 мая, что на фоне пандемии коронавируса передала на благотворительность £1 млн.
Известия 16:56
Общество
Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще 34 пациента с положительным анализом на коронавирус и подтвержденной пневмонией умерли в Москве.
Вечерняя Москва 15:23
Транспорт
«Аэрофлот» расширил продажу субсидируемых авиабилетов из Калининграда
«Аэрофлот» вводит новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту Калининград — Москва, — цитирует сообщение авиакомпании ТАСС.
News.ru 16:37
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Общество
С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку
Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
В Свердловской области коронавирусом заразился ещё 81 человек
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в Свердловской области составил 81 человек. Об этом сообщил оперштаб в субботу, 2 мая.
Kursk.com 05:10
Здоровье
Комздрав объяснил наличие очередей скорых у больниц Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил причину наличия очередей карет скорой помощи у больниц города.
Невские Новости 16:11
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
Армия и оружие
В Афганистане начали освобождать пленных террористов
Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое).
Lenta.ru 15:06
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
РИА Новости вчера в 21:18
Единоборства
Нурмагомедов восхитился тренировкой Тайсона
Lenta.ru 16:42
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО вчера в 13:32
Здоровье
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
Еще месяц назад прогнозы по распространению коронавируса в Индии — стране с населением 1,35 миллиарда человек — были неутешительными.
Lenta.ru 17:01