Политика

Газета.RuГазета.RuМВФ выдвинул Украине новое требование

Международный валютный фонд озвучил новое требование Украине. О нем рассказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко в эфире телеканала "112". Он утверждает, что МВФ и Всемирный банк требуют, чтобы власти Украины изменили закон о рынке земли.
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Грабительский закон о земле ещё более раскачает ситуацию на Украине

REGNUM06:40

Украину призвали изменить новый закон о рынке земли

Телеканал 360°04:07

Украина теряет землю, Зеленский теряет власть

Украина.рувчера в 10:35

МВФ выдвинул Украине новое требование

Газета.Ruвчера в 23:35

Новое требование МВФ назвали в Раде

News.ruвчера в 23:14

«Ни земли, ни денег». Какую ошибку допустил Зеленский

РИА Новости01:00

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Lenta.ruвчера в 04:15
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Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ

Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Общественная служба новостей 00:47
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Гаджеты

Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей

Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
3DNews 01:18
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вести.Ru вчера в 15:44
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Rambler News Service 07:00
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Армия и оружие

Военнослужащие РФ продезинфицировали в Италии 36 медучреждений

Российскими военнослужащими в Италии продезинфицировано 36 лечебно-оздоровительных учреждений из 65.
ТК Звезда 06:46
Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о самочувствии Бабкиной

Rambler News Service 06:31
Общество

Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.
Lenta.ru 06:44
Гаджеты

В России хотят запретить искусственное замедление старых смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора.
ToDay News Ufa вчера в 03:24
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили вчера в 22:39
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Общество

Названы четыре региона России, где нет коронавируса

На вторник, 7 апреля, новая коронавирусная инфекция выявлена в 81 регионе России из 85.
Комсомольская правда 05:50
Происшествия

Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой

Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Газета.Ru вчера в 22:00
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Спорт

Чемпионка России по плаванию Верещагина скончалась в возрасте 32 лет

РИА Новости 04:15
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Экономика

Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru 05 апреля в 19:55
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Интерфакс 04:08
Происшествия

Экс-полицейского из Казани обвинили в изнасиловании жительницы Чувашии

Чебоксары, 7 апреля 2020, 13:59 — REGNUM В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Казани, которого обвинили в изнасиловании.
REGNUM 06:59
Общество

Минздрав объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова объяснила рост числа молодых пациентов с COVID-19.
Мой Брянск 00:33
Общество

В Брянске 33 человека ждут результатов анализов на COVID-19

Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
REGNUM 06:49
Общество

Тимченко выделил 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19.
Фонтанка.Ру 08:10
Игры

В Minecraft добавили реалистичные 4K-текстуры

Cyber.sports.ru 04:39
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
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