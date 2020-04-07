Политика
Газета.RuМВФ выдвинул Украине новое требование
Международный валютный фонд озвучил новое требование Украине. О нем рассказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко в эфире телеканала "112". Он утверждает, что МВФ и Всемирный банк требуют, чтобы власти Украины изменили закон о рынке земли.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ
Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Футбол
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Гаджеты
Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей
Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Армия и оружие
Военнослужащие РФ продезинфицировали в Италии 36 медучреждений
Российскими военнослужащими в Италии продезинфицировано 36 лечебно-оздоровительных учреждений из 65.
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о самочувствии Бабкиной
Общество
Лукашенко ответил обратившимся в ВОЗ из-за коронавируса белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение 150 тысяч граждан страны во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из-за ситуации с коронавирусом в республике.
Гаджеты
В России хотят запретить искусственное замедление старых смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность устройства со сроком износа аккумулятора.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Общество
Названы четыре региона России, где нет коронавируса
На вторник, 7 апреля, новая коронавирусная инфекция выявлена в 81 регионе России из 85.
Происшествия
Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой
Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Энергетика
СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Экономика
Цены на новостройки в России могут упасть на 30%
В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Происшествия
Экс-полицейского из Казани обвинили в изнасиловании жительницы Чувашии
Чебоксары, 7 апреля 2020, 13:59 — REGNUM В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Казани, которого обвинили в изнасиловании.
Общество
Минздрав объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова объяснила рост числа молодых пациентов с COVID-19.
Общество
В Брянске 33 человека ждут результатов анализов на COVID-19
Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска.
Общество
Тимченко выделил 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19.
Игры
В Minecraft добавили реалистичные 4K-текстуры
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.