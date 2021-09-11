Lenta.ruМВФ запустит «виртуальную миссию» для изучения экономической ситуации в БелоруссииМеждународный валютный фонд (МВФ) объявил о начале «виртуальной миссии» для изучения экономической ситуации в Белоруссии.Lenta.ruСформирована специальная «виртуальная миссия», которая должна собрать дополнительную информацию о текущем положении экономики, событиях и реакции властей на пандемию коронавируса, говорится в заявлении МВФ.Экономика сегодняМинск получил помощь от МВФ вместе с большинством других стран мира.Lenta.ruОднако позднее Лукашенко сообщил, что страна не станет выполнять поставленные фондом условия: введение карантина, изоляции и комендантского часа.ForbesЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаФАНПодробнее о событииМВФ запустит «виртуальную миссию» для изучения экономической ситуации в БелоруссииLenta.ruвчера в 06:55Белоруссию решили взять под контроль из-за помощи на $1 млрд от МВФСекрет фирмывчера в 08:34«Виртуальная миссия» МВФ изучит экономическую ситуацию в БелоруссииФАНвчера в 07:58МВФ проверит экономику Белоруссии после выделения помощиИА Красная Веснавчера в 07:44Международный валютный фонд проверит экономику Белоруссии после помощи на 1 млрд долларовBanki Loansвчера в 08:51МВФ решил мониторить экономику Белоруссии после выделения ей $1 млрдКомпаниявчера в 05:26МВФ начнет мониторинг экономики Белоруссии после транша на почти $1 млрдForbesвчера в 03:56Показать ещёОценить24Поделиться