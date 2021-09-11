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МВФ запустит «виртуальную миссию» для изучения экономической ситуации в Белоруссии

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о начале «виртуальной миссии» для изучения экономической ситуации в Белоруссии.
Lenta.ru
Сформирована специальная «виртуальная миссия», которая должна собрать дополнительную информацию о текущем положении экономики, событиях и реакции властей на пандемию коронавируса, говорится в заявлении МВФ.
Экономика сегодня
Минск получил помощь от МВФ вместе с большинством других стран мира.
Lenta.ru
Однако позднее Лукашенко сообщил, что страна не станет выполнять поставленные фондом условия: введение карантина, изоляции и комендантского часа.
Forbes

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