В рамках партнерства клиенты Bancoagrícola могут совершать платежи по кредитным картам, номинированные в долларах США, через Flexa или другие кошельки с поддержкой Lightning Network, такие как Chivo и Éclair.
Спектакль, одну из ролей в котором исполнит вдова Олега Табакова, представляет собой осовремененную версию пьесы Островского, которой Богомолов намерен продемонстрировать историю жизни столичной богемы.
В начале прошлого года был представлен смартфон Cyrcle Phone, на создание которого ушло пять лет, а теперь разработчики анонсировали финальную версию устройства под названием Cyrcle Phone 2.0 — она должна выйти в этом году.