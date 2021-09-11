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МВФ запустит «виртуальную миссию» для изучения экономической ситуации в Белоруссии

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о начале «виртуальной миссии» для изучения экономической ситуации в Белоруссии.
Lenta.ru
Как отмечает агентство, миссия начинается «на фоне обеспокоенности» из-за транша размером почти в $1 млрд, который МВФ выделил Белоруссии.
Forbes
Однако позднее Лукашенко сообщил, что страна не станет выполнять поставленные фондом условия: введение карантина, изоляции и комендантского часа.
Forbes
Минск получил помощь от МВФ вместе с большинством других стран мира.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Международный валютный фонд проверит экономику Белоруссии после помощи на 1 млрд долларов
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МВФ запустит «виртуальную миссию» для изучения экономической ситуации в Белоруссии
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