Lenta.ruМВФ заявил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войныСостояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войны, отмечается в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Lenta.ruВ числе главных причин в Международном валютном фонде назвали пандемию коронавируса и военную операцию РФ в Украине.Московские новостиВ результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители.КоммерсантъДля возможного решения проблем мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, считают в МВФ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUГазета.RuЯмал-МедиаInfinicaВестник КавказаБизнес ФМ Санкт-ПетербургРЕН ТВREGNUMИзвестияПлюс один +1RT на русскомФАНAnewsРидусКомсомольская правдаВечерняя МоскваПодробнее о событииМВФ: состояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войныРИА Новости03:55МВФ заявил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войныLenta.ru04:53МВФ: мир переживает самый серьезный кризис со времен Второй мировой войныSmotrim.ru04:42МВФ сообщил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войныКоммерсантъ04:36В МВФ сообщили о сильном ухудшении мировой экономики со времен Второй мировой войныМосковский Комсомолец04:19МВФ назвал текущее состояние мировой экономики худшим со времен ВОВФАН04:16МВФ назвал текущее экономическое положение худшим со времен Второй мировой войныКомсомольская правда05:09Показать ещёОценить220Поделиться