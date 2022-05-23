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МВФ заявил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войны

Состояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войны, отмечается в докладе
 Международного валютного фонда (МВФ).
Lenta.ru
Эксперты Международного валютного фонда изучили актуальное состояние мировой экономики, озвучив нелестную оценку.
ФАН
В результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители.
Коммерсантъ
Для возможного решения проблем мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, считают в МВФ.
РИА Новости

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