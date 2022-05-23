Lenta.ruМВФ заявил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войныСостояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войны, отмечается в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Lenta.ruЭксперты Международного валютного фонда изучили актуальное состояние мировой экономики, озвучив нелестную оценку.ФАНВ результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители.КоммерсантъДля возможного решения проблем мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, считают в МВФ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUВестник КавказаГазета.RuInfinicaБизнес ФМ Санкт-ПетербургRT на русскомФАНПодробнее о событииМВФ заявил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войныLenta.ru04:53МВФ признал текущее экономическое положение худшим со времен Второй мировойИзвестия04:47МВФ сообщил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войныКоммерсантъ04:36МВФ: мир переживает самый серьезный кризис со времен Второй мировой войныSmotrim.ru04:42В МВФ сообщили о сильном ухудшении мировой экономики со времен Второй мировой войныМосковский Комсомолец04:19МВФ назвал текущее состояние мировой экономики худшим со времен ВОВФАН04:16МВФ: состояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войныРИА Новости03:55Показать ещёОценить47Поделиться