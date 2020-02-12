с чего всё началось

Организаторы MWC отменили готовящееся мероприятие в Барселоне. Это произошло впервые за 33-летнюю историю выставки. Как заявил Джон Хоффман, главный исполнительный директор GSMA, причинами стали вспышка коронавируса, опасения по поводу безопасности участников и гостей, а также ряд других аспектов.

Общество Финская журналистка оценила обед российских школьников Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.

Политика Украинский депутат принес извинения за свои слова о подаче воды в Крым Лидер украинской президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия принес извинения за свои слова о том, что Украина могла бы возобновить подачу воды в Крым, если взамен получит "большое преимущество" в переговорах по ситуации в Донбассе.

Здоровье В Астрахани главврачи поликлиник станут ближе к пациентам Хочется отметить, что до того, как стать министром здравоохранения, Фёдор Орлов с 2004 по 2008 год возглавлял МУЗ «Городская больница № 5», а с 2008 по 2019 год был главным врачом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 имени С. М. Кирова».

Экономика Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

Общество Умер легендарный разведчик Алексей Ботян Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.

Хоккей Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Технологии Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite В сети появился сайт, выполненный в стиле эпохи Web 1.0, на котором разместили изображения и описание якобы новой операционной системы под названием Windows 12 Lite.