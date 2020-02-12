Общество
Игромания.руMWC 2020 отменили из-за угрозы распространения коронавируса
Организаторы MWC отменили готовящееся мероприятие в Барселоне. Это произошло впервые за 33-летнюю историю выставки. Как заявил Джон Хоффман, главный исполнительный директор GSMA, причинами стали вспышка коронавируса, опасения по поводу безопасности участников и гостей, а также ряд других аспектов.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
По сообщению Wired, организаторы MWC просили власти об объявлении режима чрезвычайной ситуации, чтобы они смогли воспользоваться страховкой и не оплачивать издержки из-за отмены мероприятия.Дождьвчера в 15:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 00:58, Ашберн
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Футбол
Гол Панюкова принес «Уралу» победу над «Текстильщиком»
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Финская журналистка оценила обед российских школьников
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Политика
Украинский депутат принес извинения за свои слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия принес извинения за свои слова о том, что Украина могла бы возобновить подачу воды в Крым, если взамен получит "большое преимущество" в переговорах по ситуации в Донбассе.
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Здоровье
В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Здоровье
В Астрахани главврачи поликлиник станут ближе к пациентам
Хочется отметить, что до того, как стать министром здравоохранения, Фёдор Орлов с 2004 по 2008 год возглавлял МУЗ «Городская больница № 5», а с 2008 по 2019 год был главным врачом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 имени С. М. Кирова».
Общество
Авиасообщение между Китаем и другими странами сократилось на 67%
Только с США авиасообщение сократилось примерно на 80%, поскольку они ввели самые жесткие ограничения на въезд в страну из республики.
Шоу-бизнес
Самойлова продемонстрировала фигуру в бикини на последнем сроке беременности
Оксана Самойлова в прошлом году неожиданно объявила о четвертой беременности.
Экономика
Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума
Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Недвижимость
Продажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года
Январское снижение спроса до уровня 2017 года эксперты связывают с ценовой политикой застройщиков.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Политика
День голосования за поправки в Конституцию могут объявить выходным
В России могут объявить дополнительный выходной, связанный с Днём голосования за принятие поправок в Конституцию РФ.
Космос
В Воронеже приступили к созданию нового двигателя для ракеты «Союз-5»
На Воронежском центре ракетного двигателестроения, который входит в НПО «Энергомаш», начали создавать четырёхкамерный двигатель РД0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5».
Армия и оружие
Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии
Появилось видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
Хоккей
Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина
Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Биатлон
«На чемпионате мира все боли забываются»
С 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце пройдет чемпионат мира – 2020 по биатлону.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Кино
В сети появился тизер сериала «Выжить» с Софи Тернер
В основу сюжета сериала лег роман Алекс Морель. Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить".
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Технологии
Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
В сети появился сайт, выполненный в стиле эпохи Web 1.0, на котором разместили изображения и описание якобы новой операционной системы под названием Windows 12 Lite.
Происшествия
Под Калугой женщина сбила ребенка и скрылась
По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая вместе с матерью двигалась по противоположной обочине дороги, после чего машина уехала с места происшествия.
Футбол
Киевское «Динамо» не сумело выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, проиграв загребским одноклубникам
В матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевское «Динамо» уступило «Динамо» из Загреба в серии пенальти.