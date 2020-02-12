Общество

Игромания.руИгромания.руMWC 2020 отменили из-за угрозы распространения коронавируса

Организаторы MWC отменили готовящееся мероприятие в Барселоне. Это произошло впервые за 33-летнюю историю выставки. Как заявил Джон Хоффман, главный исполнительный директор GSMA, причинами стали вспышка коронавируса, опасения по поводу безопасности участников и гостей, а также ряд других аспектов.
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 Wired, организаторы MWC просили власти об объявлении режима чрезвычайной ситуации, чтобы они смогли воспользоваться страховкой и не оплачивать издержки из-за отмены мероприятия.
Дождьвчера в 15:59

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Выставка Всемирного мобильного конгресса отменена из-за коронавируса

News.ruвчера в 16:37

MWC ждет введения в Барселоне чрезвычайного положения для отмены конгресса

Ридусвчера в 10:18

Выставку Mobile World Congress в Барселоне отменили из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 14:24

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса

ТАССвчера в 14:31

Организаторы отменят крупнейшую выставку смартфонов и технологий MWC 2020

Ferraвчера в 14:27

Крупное мероприятие мобильной индустрии было сорвано из-за коронавируса

Красная веснавчера в 15:57

Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса

REGNUMвчера в 16:59
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Музыка

Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
The Moscow Post 11 февраля в 05:51
Футбол

Гол Панюкова принес «Уралу» победу над «Текстильщиком»

Спорт-Экспресс вчера в 12:04
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 19:51
Общество

Финская журналистка оценила обед российских школьников

Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Известия 00:08
Политика

Украинский депутат принес извинения за свои слова о подаче воды в Крым

Лидер украинской президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия принес извинения за свои слова о том, что Украина могла бы возобновить подачу воды в Крым, если взамен получит "большое преимущество" в переговорах по ситуации в Донбассе.
Народные новости вчера в 15:34
Общество

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

РИА Новости вчера в 22:40
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Здоровье

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 22:29
Здоровье

В Астрахани главврачи поликлиник станут ближе к пациентам

Хочется отметить, что до того, как стать министром здравоохранения, Фёдор Орлов с 2004 по 2008 год возглавлял МУЗ «Городская больница № 5», а с 2008 по 2019 год был главным врачом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 имени С. М. Кирова».
Astrakhanpost.ru вчера в 01:07
Общество

Авиасообщение между Китаем и другими странами сократилось на 67%

Только с США авиасообщение сократилось примерно на 80%, поскольку они ввели самые жесткие ограничения на въезд в страну из республики.
Комсомольская правда 00:06
Шоу-бизнес

Самойлова продемонстрировала фигуру в бикини на последнем сроке беременности

Оксана Самойлова в прошлом году неожиданно объявила о четвертой беременности.
Телепрограмма вчера в 05:03
Экономика

Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ 00:43
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Недвижимость

Продажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года

Январское снижение спроса до уровня 2017 года эксперты связывают с ценовой политикой застройщиков.
РБК вчера в 04:28
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
ТАСС Спорт вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит вчера в 13:33
Политика

День голосования за поправки в Конституцию могут объявить выходным

В России могут объявить дополнительный выходной, связанный с Днём голосования за принятие поправок в Конституцию РФ.
Neva.Today 11 февраля в 06:05
Космос

В Воронеже приступили к созданию нового двигателя для ракеты «Союз-5»

На Воронежском центре ракетного двигателестроения, который входит в НПО «Энергомаш», начали создавать четырёхкамерный двигатель РД0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5».
Вести Воронеж вчера в 10:18
Армия и оружие

Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии

Появилось видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Известия вчера в 19:07
Экономика

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru 11 февраля в 08:32
Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
RT на русском 00:33
Хоккей

Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина

Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Sports.ru вчера в 22:31
Биатлон

«На чемпионате мира все боли забываются»

С 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце пройдет чемпионат мира – 2020 по биатлону.
Известия вчера в 16:01
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 вчера в 13:29
Кино

В сети появился тизер сериала «Выжить» с Софи Тернер

В основу сюжета сериала лег роман Алекс Морель. Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить".
Piter.tv 11 февраля в 04:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Технологии

Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite

В сети появился сайт, выполненный в стиле эпохи Web 1.0, на котором разместили изображения и описание якобы новой операционной системы под названием Windows 12 Lite.
Astera 11 февраля в 06:59
Происшествия

Под Калугой женщина сбила ребенка и скрылась

По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая вместе с матерью двигалась по противоположной обочине дороги, после чего машина уехала с места происшествия.
UsedCars.ru вчера в 08:54
Футбол

Киевское «Динамо» не сумело выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, проиграв загребским одноклубникам

В матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевское «Динамо» уступило «Динамо» из Загреба в серии пенальти.
Матч ТВ вчера в 12:18
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