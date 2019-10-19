Футбол

MetaratingsMetaratingsМанчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
36′
60′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
70′
Фабиньо
71′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
82′
Джорджиньо Вейналдум
Наби Кейта
Маркус Рэшфорд
Антони Марсьяль
84′
85′
Адам Лаллана
Андреас Перейра
Брэндон Уильямс
90′+4′
Центральный матч 9-го тура чемпионата Англии прошёл на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» принимал «Ливерпуль». В концовке первого тайма Маркус Рэшфорд смог вывести «Красных дьяволов» вперёд, но победный счёт хозяева удержать не смогли.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Британский блокнот Special: «МЮ» притормозил «Ливерпуль»

Sportbox.RU16:07

«МЮ» и «Астон Вилла» потеряли больше всех очков (8) в сезоне АПЛ, ведя в счете по ходу матчей

Sports.ru21:15

Сульшер испугался «Ливерпуля». «МЮ» играл уродливо

Спорт-Экспресс14:45

АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»

LiveSport.ruвчера в 09:38

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 1:1. Видеообзор матча

Sport24.ru19:59

Спасительный гол Лалланы — в обзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Чемпионат17:03

Голы Рэшфорда и Лалланы, VAR и первая потеря очков фаворита в видеообзоре матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

Sport.ru16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:24, Вашингтон
Общество

Назван регион России с самым доступным для населения газом

РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета 22:09
Происшествия

СК допросил подозреваемых по делу прорыва дамбы под Красноярском

Следователи допросили подозреваемых по делу о смерти людей в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.
Мойка78 10:45
Политика

Лавров рассказал о провокациях в дипломатии

14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Музыка

Лучших вокалистов арт-фестиваля «Заяви о себе» определили в Южно-Сахалинске

Сахалин.Инфо 20:24
Экономика

Спекулятивные ставки на рост рубля в США упали на 4.5% после 3 недель роста

Отчет отражает изменения за неделю до 15 октября. Рубль за отчетный период на межбанковском рынке подорожал на 1.4%.
Profinance.ru 19:28
Политика

Die Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета 14:49
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ.
Спорт-Экспресс 09:11
Армия и оружие

Трамп хочет оставить на востоке Сирии около 200 американских спецназовцев

Соединенные Штаты хотят также помочь курдам оставить под своим контролем нефтяные месторождения на востоке, отмечает издание.
Московский Комсомолец 21:37
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»

Вести.Ru 22:03
Шоу-бизнес

Владимир Зеленский с женой гостили у Анастасии Заворотнюк

В конце программы Анастасия Заворотнюк призналась в дружбе с женой Зеленского, а также отметила, что однажды она принимала семью будущего президента у себя в гостях.
Дни24 вчера в 04:47
Единоборства

Украинец Гвоздик выписан из больницы после боя с Бетербиевым

Sport24.ru 17:43
Недвижимость

Жилье в Екатеринбурге подорожало на 2% за месяц

В октябре средняя стоимость жилья в новостройках Екатеринбурга увеличилась на 2% по отношению к сентябрю и составила 73,4 ты. руб. за кв. м. По данным ЦИАН, с начала текущего года квартиры на первичном рынке подорожали на 10%.
Накануне.Ru 22:15
Происшествия

Число жертв беспорядков в Чили возросло до 10 человек

REGNUM 22:18
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru 17 октября в 20:51
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Финансы

Банки раздали долги взыскателям

По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.
Коммерсантъ 18:36
Происшествия

Жительница Владивостока разбилась в ущелье Дарданеллы

Primpress.ru вчера в 23:05
Происшествия

Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Lenta.ru 09:40
Технологии

Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera вчера в 10:53
Здоровье

Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта

Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда 22:00
Армия и оружие

СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»

Газета.Ru 20:28
Авто

Mitsubishi Pajero покинет Россию

Внедорожник Mitsubishi Pajero четвёртого поколения уйдёт с российского рынка до конца 2019 года. Об этом пишет «Российская газета».
Журнал Авто.ру 18 октября в 06:59
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Армия и оружие

В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным

Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru 17:05
Футбол

Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Музыка

Неизданная песня Джона Леннона вышла в новом альбоме Ринго Старра

Культуромания 12:48
Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru 03:57
Политика

Трамп признался в симпатии к России

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Общество

Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии

Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Происшествия

Власти рассказали о состоянии девочки-маугли из Орла

Руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал о том, в каких условиях содержится 12-летняя девочка из Орла, попавшая в больницу в состоянии истощения 9 октября, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное