Футбол

ProstoProSportProstoProSport«МЮ» обыграл «Лестер» благодаря голу Рэшфорда

Манчестер Юнайтед — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
8′
57′
Хамза Чоудури
Айосе Перес
Неманья Матич
Фред
67′
68′
Демарай Грэй
Харви Барнс
Хуан Мата
Таит Чонг
70′
75′
Джеймс Мэддисон
Дэниел Джеймс
84′
Дэниел Джеймс
Аксель Туанзебе
90′+1′
90′+5′
Бенджамин Чилуэлл
В матче 5-го тура АПЛ футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали домашнюю победу над «Лестером». Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд. Воспитанник «красных дьяволов» поразил ворота соперника с 11-метровой точки на 8-й минуте поединка.
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