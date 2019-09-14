Футбол

REGNUMREGNUM«МЮ» одолел «Лестер» благодаря пенальти

Манчестер Юнайтед — Лестер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
8′
57′
Хамза Чоудури
Айосе Перес
Неманья Матич
Фред
67′
68′
Демарай Грэй
Харви Барнс
Хуан Мата
Таит Чонг
70′
75′
Джеймс Мэддисон
Дэниел Джеймс
84′
Дэниел Джеймс
Аксель Туанзебе
90′+1′
90′+5′
Бенджамин Чилуэлл
«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу в сезоне, набрал 8 очков и поднялся на 4-ю строчку. «Лестер» с тем же количеством очков опустился на 5-е место. Гол Маркуса Рашфорда на 8-й минуте стал для нападающего вторым в сезоне Английской Премьер-лиги.
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