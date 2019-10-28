Футбол
Metaratings«МЮ» первым в АПЛ забил 2000 голов
«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в истории АПЛ, которому покорилась отметка в 2000 забитых голов. Историческим для манкунианцев стал забитый гол за авторством Скотта Мактомини, который открыл счёт в матче с «Норвичем» (3:0 - идёт второй тайм).
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У «МЮ» катастрофа с пенальти: Рэшфорд и Марсьяль не забили с точки в матче с «Норвичем»
Sports.ruвчера в 14:39
«Манчестер Юнайтед» забил три мяча в ворота «Норвича». И не реализовал два пенальти
Спорт-Экспрессвчера в 14:25
«МЮ» победил впервые за 5 матчей, «Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас»
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Президент Украины не договорился с батальоном «Азов»
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Коммерсантъ вчера в 13:12
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 70,90 рубля.
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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