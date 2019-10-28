Футбол
Metaratings«МЮ» первым в АПЛ забил 2000 голов
«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в истории АПЛ, которому покорилась отметка в 2000 забитых голов. Историческим для манкунианцев стал забитый гол за авторством Скотта Мактомини, который открыл счёт в матче с «Норвичем» (3:0 - идёт второй тайм).
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У «МЮ» катастрофа с пенальти: Рэшфорд и Марсьяль не забили с точки в матче с «Норвичем»
Sports.ruвчера в 14:39
«Манчестер Юнайтед» забил три мяча в ворота «Норвича». И не реализовал два пенальти
Спорт-Экспрессвчера в 14:25
«МЮ» победил впервые за 5 матчей, «Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас»
Sportbox.RUвчера в 14:28
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