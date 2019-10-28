Футбол

MetaratingsMetaratings«МЮ» первым в АПЛ забил 2000 голов

«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в истории АПЛ, которому покорилась отметка в 2000 забитых голов. Историческим для манкунианцев стал забитый гол за авторством Скотта Мактомини, который открыл счёт в матче с «Норвичем» (3:0 - идёт второй тайм).
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