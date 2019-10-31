Футбол

Советский спортСоветский спорт«МЮ» победил «Челси» благодаря дублю Рэшфорда

Челси — Манчестер Юнайтед
1 – 2
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
18′
25′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
61′
66′
Виктор Линделеф
Антони Марсьяль
67′
Джесси Лингард
Андреас Перейра
Кристиан Пулишич
Педро Родригес
70′
Билли Гилмур
Мэйсон Маунт
70′
73′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
Тэмми Абрахам
79′
80′
Маркус Рэшфорд
Эшли Янг
83′
Фред
Матео Ковачич
90′
Очередной матч 1/8 финала Кубка английской лиги Челси Манчестер Юнайтед завершился победой красных дьяволов 2:1. В составе победителей дубль оформил нападающий Маркус Рэшфорд. У синих это сделал Миши Батшуайи.
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