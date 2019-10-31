Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Челси» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

Челси — Манчестер Юнайтед
1 – 2
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
18′
25′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
61′
66′
Виктор Линделеф
Антони Марсьяль
67′
Джесси Лингард
Андреас Перейра
Кристиан Пулишич
Педро Родригес
70′
Билли Гилмур
Мэйсон Маунт
70′
73′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
Тэмми Абрахам
79′
80′
Маркус Рэшфорд
Эшли Янг
83′
Фред
Матео Ковачич
90′
"Челси" в домашнем матче четвертого раунда Кубка английской лиги потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2. "Красные дьяволы" вышли вперед на 25-й минуте, когда Маркус Рашфорд реализовал пенальти, назначенный за фол Маркоса Алонсо.
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