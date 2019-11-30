«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет на 11-й минуте открыл полузащитник гостей Джек Грилиш, в конце первого тайма гол в свои ворота забил вратарь «Астон Виллы» Том Хитон.

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

Все про Спорт ру

Авто Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде Бой прошел в Москве на «ВТБ Арене». 38-летний Емельяненко попал левым хуком и отправил в нокаут Кокляева в первом раунде.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Общество Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

Политика Россия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами В шести регионах России более 20 процентов населения имеют зарплаты свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Политика В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Здоровье Названы лучшие продукты для поддержания здоровья печени Эксперты в области медицины и здоровья назвали лучшие продукты, употребление которых поможет защитить самую крупную железу от воздействия токсинов и снизит риск развития различных заболеваний.