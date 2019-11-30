Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Харри Магуайр
8′
11′
Джек Грилиш
18′
Ануар Эль-Гази
Трезеге
Фред
24′
Томас Хитон
42′
45′+3′
Фредерик Гильбер
Брэндон Уильямс
62′
Виктор Линделеф
64′
66′
Тайрон Мингз
Хуан Мата
Джесси Лингард
74′
Брэндон Уильямс
Люк Шоу
79′
81′
Конор Хурихэйн
Хенри Лэнсбери
Антони Марсьяль
Мэйсон Гринвуд
82′
Люк Шоу
89′
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет на 11-й минуте открыл полузащитник гостей Джек Грилиш, в конце первого тайма гол в свои ворота забил вратарь «Астон Виллы» Том Хитон.
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