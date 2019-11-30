Футбол
Sportbox.RU«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Харри Магуайр
|8′
|11′
Джек Грилиш
|18′
Ануар Эль-Гази
Трезеге
Фред
|24′
Томас Хитон
|42′
|45′+3′
Фредерик Гильбер
Брэндон Уильямс
|62′
Виктор Линделеф
|64′
|66′
Тайрон Мингз
Хуан Мата
Джесси Лингард
|74′
Брэндон Уильямс
Люк Шоу
|79′
|81′
Конор Хурихэйн
Хенри Лэнсбери
Антони Марсьяль
Мэйсон Гринвуд
|82′
Люк Шоу
|89′
|59%
|Владение мячом
|41%
|86%
|Процент точных передач
|72%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|4
|9
|Угловые
|9
|8
|Отборы
|9
|16
|Фолы
|8
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
21
Джеймс
15
Перейра
14
Лингард
17
Фред
10
Рэшфорд
26
Гринвуд
1
Хитон
24
Гильбер
15
Конса
40
Мингз
18
Таргетт
7
Макгинн
6
Луис
8
Лэнсбери
17
Трезеге
9
Уэсли
10
Грилиш
Астон Вилла
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет на 11-й минуте открыл полузащитник гостей Джек Грилиш, в конце первого тайма гол в свои ворота забил вратарь «Астон Виллы» Том Хитон.
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