Английский «Манчестер Юнайтед» и голландский АЗ сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Алкмаре, завершилась со счётом 0:0. В третьем туре АЗ на своём поле примет казахстанскую «Астану», а «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с сербским «Партизаном».

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с АЗ в Лиге Европы

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