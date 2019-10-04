Футбол

RT на русскомRT на русском«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с АЗ в Лиге Европы

АЗ — Манчестер Юнайтед
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Гаага, Стадион «Карс Джинс»
63′
Дэниел Джеймс
Маркус Рэшфорд
76′
Мэйсон Гринвуд
Джесси Лингард
83′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
Дани де Вит
Пантелис Хацидьякос
87′
90′+2′
Диого Далот
Английский «Манчестер Юнайтед» и голландский АЗ сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Алкмаре, завершилась со счётом 0:0. В третьем туре АЗ на своём поле примет казахстанскую «Астану», а «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с сербским «Партизаном».
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