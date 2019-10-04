Футбол
RT на русском«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с АЗ в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Гаага, Стадион «Карс Джинс»
|63′
Дэниел Джеймс
Маркус Рэшфорд
|76′
Мэйсон Гринвуд
Джесси Лингард
|83′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
Дани де Вит
Пантелис Хацидьякос
|87′
|90′+2′
Диого Далот
АЗ
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Бизот
26
Сугавара
4
Влар
30
Вюйтенс
15
Вейндал
6
Мидтше
3
Хацидьякос
8
Копмейнерс
7
Стенгс
9
Боадю
11
Идрисси
1
Де Хеа
20
Далот
2
Линделёф
16
Рохо
53
Уильямс
28
Гомес
31
Матич
17
Фред
39
Мактомини
14
Лингард
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
Английский «Манчестер Юнайтед» и голландский АЗ сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Алкмаре, завершилась со счётом 0:0. В третьем туре АЗ на своём поле примет казахстанскую «Астану», а «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с сербским «Партизаном».
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