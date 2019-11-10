Политика

РИА НовостиРИА НовостиМаас заявил, что у Берлина нет «особых путей» в отношениях с Москвой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.
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Маас заявил, что у Берлина нет «особых путей» в отношениях с Москвой

РИА Новости06:17

В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб общей позиции ЕС

ТАСС09:04

Маас: в отношениях ФРГ и РФ не может быть «особых путей»

Московский Комсомолец06:21

Глава МИД Германии исключил возможность «особых» отношений с Россией

Взгляд.ру08:58

ФРГ не будет выстраивать отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС

News.ru09:13

Глава МИД ФРГ исключил особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС

Аргументы и Факты11:00

Маас заявил об отсутствии у Берлина «особых путей» взаимодействия с Москвой

Наша версия07:55
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия

Названа причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ

Газета.Ru 10:40
Политика

Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса

Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Футбол

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Газета.Ru вчера в 16:00
Технологии

«Росатом» планирует создать компьютер за 24 млрд рублей

Проект рассчитан на срок до 2024 года и предполагает финансирование в размере 24 млрд рублей.
Газета Metro 07 ноября в 06:33
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 08 ноября в 09:54
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Футбол

Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Здоровье

В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru 08 ноября в 15:05
Наука

Генетики объяснили «иммунитет» к раку у древних людей

Ученые-генетики на основании ряда исследований информировали о причинах редкого проявления заболевания раком у древних людей.
Территория новостей 08:35
Наука

Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи

В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток 08 ноября в 10:04
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины

RT на русском 03:13
Фигурное катание

Щербакова удержала первое место на Гран-при в Китае

Юная российская фигуристка Анна Щербакова удержала первое место в одиночном катании на Гран-при в Китае после показа произвольной программы в субботу, за которую получили 152,53 балла.
Московский Комсомолец вчера в 05:41
Общество

Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова

Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Народные новости 02:16
Футбол

МЮ обыграл «Брайтон» в матче АПЛ

RT на русском 10:57
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08 ноября в 08:00
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Политика

Израильский суд отказался отменять экстрадицию Буркова в США

Ранее News.ru писал, что суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США.
News.ru 07:03
Политика

Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
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«Спартак» рискует пропустить турнир в США из-за визовых проблем

Московский "Спартак" в зимний перерыв может остаться без международного турнира Florida Cup, который будет проходить в январе в американском Орландо.
Вести.Ru 03:35
Общество

Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова

Члены ассоциации "Свободное слово", среди которых писатели, переводчики, поэты и журналисты, выступили с открытым письмом в поддержку профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.
Газета.Ru 07:10
Футбол

Бузникин об ошибках Гилерме: не знаю, что происходит у него в голове

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин предположил, с чем могут быть связаны ошибки вратаря железнодорожников Маринато Гилерме.
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Мини-ноутбук Magic Ben MAG1 стоит неприлично дорого

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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в региональном парламенте Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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