Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.

Маас заявил, что у Берлина нет «особых путей» в отношениях с Москвой

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