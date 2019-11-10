Политика
РИА НовостиМаас заявил, что у Берлина нет «особых путей» в отношениях с Москвой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.
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Политика
Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса
Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Футбол
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Газета.Ru вчера в 16:00
Технологии
«Росатом» планирует создать компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года и предполагает финансирование в размере 24 млрд рублей.
Газета Metro 07 ноября в 06:33
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 08 ноября в 09:54
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru 08 ноября в 15:05
Наука
Генетики объяснили «иммунитет» к раку у древних людей
Ученые-генетики на основании ряда исследований информировали о причинах редкого проявления заболевания раком у древних людей.
Территория новостей 08:35
Наука
Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток 08 ноября в 10:04
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины
RT на русском 03:13
Фигурное катание
Щербакова удержала первое место на Гран-при в Китае
Юная российская фигуристка Анна Щербакова удержала первое место в одиночном катании на Гран-при в Китае после показа произвольной программы в субботу, за которую получили 152,53 балла.
Московский Комсомолец вчера в 05:41
Общество
Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова
Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Народные новости 02:16
Футбол
МЮ обыграл «Брайтон» в матче АПЛ
RT на русском 10:57
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08 ноября в 08:00
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Политика
Израильский суд отказался отменять экстрадицию Буркова в США
Ранее News.ru писал, что суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США.
News.ru 07:03
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Спорт
«Спартак» рискует пропустить турнир в США из-за визовых проблем
Московский "Спартак" в зимний перерыв может остаться без международного турнира Florida Cup, который будет проходить в январе в американском Орландо.
Вести.Ru 03:35
Общество
Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова
Члены ассоциации "Свободное слово", среди которых писатели, переводчики, поэты и журналисты, выступили с открытым письмом в поддержку профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.
Газета.Ru 07:10
Футбол
Бузникин об ошибках Гилерме: не знаю, что происходит у него в голове
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин предположил, с чем могут быть связаны ошибки вратаря железнодорожников Маринато Гилерме.
RT на русском 03:38
Гаджеты
Мини-ноутбук Magic Ben MAG1 стоит неприлично дорого
Игромания.ру 09:16