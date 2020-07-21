Общество

РБКРБКМадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

Автором законопроекта был депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. Концерт Мадонны в Петербурге состоялся в августе, причем певица заранее сообщила на официальном сайте, что планирует поддержать ЛГБТ-сообщество и не замалчивать проблему.
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с чего всё началось
В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга по просьбе журналистов прокомментировали твит певицы Мадонны
, которая похвасталась, что так и не заплатила наложенный на нее штраф в один миллион долларов за поддержку гей-сообщества во время турне 8 лет назад.
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Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов

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