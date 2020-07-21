Общество
РБКМадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России
Автором законопроекта был депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. Концерт Мадонны в Петербурге состоялся в августе, причем певица заранее сообщила на официальном сайте, что планирует поддержать ЛГБТ-сообщество и не замалчивать проблему.
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с чего всё началось
В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга по просьбе журналистов прокомментировали твит певицы Мадонны, которая похвасталась, что так и не заплатила наложенный на нее штраф в один миллион долларов за поддержку гей-сообщества во время турне 8 лет назад.Вести.Ru10:20
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Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Происшествия
Во вторник в городе Луцке был захвачен рейсовый пассажирский автобус
Во вторник утром в городе Луцке был захвачен рейсовый пассажирский автобус. 20 пассажиров оказались заложниками.
Независимая газета 12:40
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Армия и оружие
Украинская бронемашина «Дозор-Б» принята на вооружение ВСУ
Украинскую тактическую боевую колесную машину (ТБКМ) "Дозор-Б" приняли на вооружение ВС Украины.
Военное обозрение 05:20
Армия и оружие
США намерены нацелить свое гиперзвуковое оружие прежде всего на АТР
Соединенные Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.
ТАСС 11:41
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Общество
Захвативший автобус в Луцке дал полчаса на выполнение его требований
В украинском Луцке захвативший 20 заложников в автобусе Максим Кривош дал украинским властям полчаса на выполнение его требований, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:01
Здоровье
Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2020 года, рассказали в Минпросвещения
Эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса еще не выровнялась до конца, поэтому родителей школьников и самих учеников беспокоит, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2020 года и стоит ли готовиться к новому семестру с дистанционным обучением.
Нократ 09:53
Политика
Фургал отреагировал на назначение Дегтярева главой Хабаровского края
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал назначение однопартийца Михаила Дегтярева врио главы региона.
Общественная служба новостей 12:39
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у российских пользователей
В первой половине 2020 года наибольшую популярность у россиян получила композиция August белорусской группы Intelligency, свидетельствуют данные сервиса по распознавания музыки Shazam (принадлежит Apple).
Rambler News Service 07:27
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Игры
Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
CyberSport.ru 12:35
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 73 случая коронавируса
За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:44
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
Экономика
Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года
Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе.
РБК 11:00
Культура
Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 02:29
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Футбол
Клубы РПЛ могут быть лишены возможности уволить Прядкина
Клубы РПЛ лишатся возможности самостоятельно большинством голосов отправлять в отставку президента лиги.
Газета.Ru 11:31
Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Космос
Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Evo-rus.com вчера в 06:23
Политика
США хотят создать коалицию для противодействия Китаю
Вашингтон намерен создать глобальную коалицию для противодействия китайской угрозе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 12:53
Общество
МВД Украины объяснило взрывы у захваченного автобуса в Луцке
Взрывы, раздающиеся в районе, где находится захваченный террористом автобус в Луцке, вызваны взрывпакетами, которые преступник время от времени выбрасывает из окна.
РБК 11:09