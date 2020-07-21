с чего всё началось

Автором законопроекта был депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. Концерт Мадонны в Петербурге состоялся в августе, причем певица заранее сообщила на официальном сайте, что планирует поддержать ЛГБТ-сообщество и не замалчивать проблему.

Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

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