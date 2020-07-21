Общество

Газета.RuГазета.RuМадонна рассказала о штрафе в $1 млн за концерт в России

Певица Мадонна в Instagram заявила, что восемь лет назад дала в Санкт-Петербурге концерт, за который ее якобы оштрафовали на $1 млн.
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Милонов отреагировал на заявление Мадонны о штрафе за гей-пропаганду

Газета.Ru09:15

Мадонна рассказала о неоплаченном штрафе «в миллион долларов» после концерта в Петербурге

Фонтанка.Ру06:07

Мадонна похвасталась штрафом, который якобы получила в Петербурге

Петербургский дневник07:49

Милонов: Мадонна придумала историю со штрафом в миллион долларов на концерте в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург08:00

Милонов провоцировал: организатор концерта Мадонны в Петербурге о штрафе в 1 млн долларов

78.ru06:06

Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

РБК03:56

Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за гей-пропаганду в Петербурге. На самом деле заплатить пришлось ее соперникам

Телеканал 360°вчера в 13:56
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Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона

Национальная служба новостей вчера в 15:40
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Происшествия

Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке

Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников.
Вести.Ru 09:31
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Кино

HBO начал работу над приквелом «Игры престолов»

Телеканал HBO запустил в производство приквел сериала «Игра престолов», созданного по циклу книги «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина.
News.ru 08:58
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
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Футбол

Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год

Алаба хочет получать € 20 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков действующих чемпионов немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 05:04
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
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Политика

В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей

Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
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Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
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Гаджеты

Представлен 144-Гц монитор LG UltraGear 27GN950-B

Компания LG Electronics пополнила ассортимент игровых мониторов моделью LG UltraGear 27GN950-B, которая получила 27-дюймовую IPS-панель.
Megaobzor.com вчера в 12:41
Гаджеты

AMD анонсировала настольные гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir), которые нельзя будет купить

Как и ожидалось, сегодня компания AMD официально анонсировала гибридные процессоры для настольных ПК, известные под кодовым именем Renoir.
3DNews 09:00
Политика

Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко

Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Происшествия

Дворники спасли выпавшую из окна девочку в Подольске

Вести.Ru 07:11
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Экономика

Ant Group подтвердила предстоящее IPO

Крупнейшая в Китае финансово-технологическая компания, финансовое подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba, Ant Group, официально подтвердила планы первичного размещения акций.
Коммерсантъ 09:25
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
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Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе

Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
RT на русском 09:13
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Политика

Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
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Футбол

Смолов вернётся в «Локомотив» 28 июля

Soccer.ru 09:04
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Армия и оружие

В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки

Военное обозрение 07:23
Общество

Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
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Происшествия

Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство

Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
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Происшествия

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
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Игры

GOG Galaxy 2.0 получил официальную интеграцию с Epic Games Store

3DNews 02:21
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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada

"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:37
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Авто

В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson

Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
Известия 04:07
Армия и оружие

Новейшие автоматы АК-12 поступили в Дальневосточное командное училище

Новейшие автоматы АК-12 поступили на вооружение Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, 21 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ИА Красная Весна 03:59
Происшествия

Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM 07:44
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Происшествия

Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

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