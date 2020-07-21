Певица Мадонна в Instagram заявила, что восемь лет назад дала в Санкт-Петербурге концерт, за который ее якобы оштрафовали на $1 млн.

Мадонна рассказала о штрафе в $1 млн за концерт в России

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