Футболисты «Реала» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Реал Сосьедад». Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У гостей отличился Виллиан Жозе.

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