Футбол

ProstoProSportProstoProSportМадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону»

Реал — Реал Сосьедад
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Виллиан Жозе
Карим Бензема
37′
Федерико Вальверде
48′
Серхио Рамос
52′
Родриго
Гарет Бэйл
67′
73′
Порту
Аднан Янузай
Лука Модрич
74′
Федерико Вальверде
Тони Кроос
76′
80′
Микель Ойарсабаль
Александер Исак
Лука Модрич
Иско
83′
84′
Хосеба Сальдуа
Футболисты «Реала» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании переиграли «Реал Сосьедад». Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У гостей отличился Виллиан Жозе.
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