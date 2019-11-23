Футбол
MetaratingsМадридский «Реал» одержал волевую победу над «Сосьедадом»
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
|2′
Виллиан Жозе
Карим Бензема
|37′
Федерико Вальверде
|48′
Серхио Рамос
|52′
Родриго
Гарет Бэйл
|67′
|73′
Порту
Аднан Янузай
Лука Модрич
|74′
Федерико Вальверде
Тони Кроос
|76′
|80′
Микель Ойарсабаль
Александер Исак
Лука Модрич
Иско
|83′
|84′
Хосеба Сальдуа
|53%
|Владение мячом
|47%
|87%
|Процент точных передач
|84%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|7
|6
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|6
|13
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
22
Иско
14
Каземиро
8
Кроос
11
Бэйл
9
Бензема
7
Азар
1
Ремиро
2
Сальдуа
6
Элустондо
3
Льоренте
20
Монреаль
21
Эдегор
5
Субельдия
8
Мерино
11
Янузай
9
Жозе
19
Исак
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1 в рамках 14-го тура Примеры. Гости вышли вперед уже на второй минуте благодаря голу Виллиана Жозе. Однако затем забивала только хозяева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:28, Ашберн
Авто
Volkswagen представил крупный минивэн Viloran
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесем»
В 14-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 2:1.
Армия и оружие
НАТО получила на вооружение новейший беспилотник RQ-4D
Как сообщает «Телеграм»-канал «Разведка», 21 ноября на итальянском острове Сицилия, где расположена база ВВС НАТО Сигонелла, приземлилась новейшая разработка американской компании " Northrop Grumman" - БПЛА RQ-4 Global Hawk.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Армия и оружие
В России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Игры
Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx
Состоялась презентация нового проекта от Valve по вселенной Half-Life - VR-игру Half-Life: Alyx анонсировали видеороликом на официальном канале компании в Youtube.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Общество
Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
Фанаты «Торпедо» попрощались со стадионом, устроив пирошоу
Фанаты московского футбольного клуба «Торпедо» устроили пиротехническое шоу, попрощавшись с родным стадионом таким образом.
Хоккей
«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Аризоне», Прохоркин забил гол
Гости победили во встрече со счетом 3:2. В составе «королей» гол забил Николай Прохоркин.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Общество
Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна
Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein и Тилля Линдеманна, которую исполнила группа Lindemann.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Политика
Джонсон пообещает внести в парламент сделку с ЕС до конца года
Консервативная партия включит в свой предвыборный манифест обещание внести до конца года на рассмотрение парламента Великобритании сделку с Евросоюзом о Brexit, передает Reuters.
Наука
Воронежский ученый нашел три неизвестных вида насекомых в янтаре
Профессор Воронежского госуниверситета (ВГУ) Виктор Голуб обнаружил в янтаре, возраст которого 100 млн лет, три ранее неизвестных науке вида насекомых.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Экономика
Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Общество
Миссия МВФ на Украине завершилась безрезультатно
Миссия МВФ покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи, сообщает сегодня украинское «Новое время».
Теннис
Сборная Испании вышла в финал Кубка Дэвиса
В финале сборная Испании встретится с командой Канады. Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Шоу-бизнес
«Нельзя столько жрать»: Галкин после ужина с Пугачевой раздавил весы
Наевшись вволю вкусностей, Галкин утром проснулся в прекрасном расположении духа, но вскоре утро омрачили весы.
Транспорт
В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей
Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Транспорт
Собянин вручил Путину именную карту «Тройка»
Мэр Москвы Сергей Собянин подарил президенту России Владимиру Путину именную карту "Тройка" для оплаты проезда.