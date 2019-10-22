Лига чемпионов

REGNUMREGNUM«Реал» одержал первую победу в Лиге Чемпионов над «Галатасараем»

Галатасарай — Реал
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
18′
Тони Кроос
Райан Донк
Софиан Фегули
46′
Жан Микаэль Сери
46′
Юнес Бельханда
Омер Байрам
67′
Стивен Нзонзи
69′
Жан Микаэль Сери
Эмре Мор
77′
79′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
79′
Федерико Вальверде
Хамес Родригес
82′
Родриго
Лука Йович
90′+1′
Тони Кроос
90′+2′
Тибо Куртуа
Маркао Тейшейра
90′+3′
Мариано
90′+4′
«Реал», одержав первую победу в группе за 3 тура, набрал 4 очка и взлетел на 2-ю строчку. «Галатасарай» с 1-м баллом опустился на 4-ю позицию.
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