Футболисты турецкого «Галатасарая» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли мадридскому «Реалу». Встреча, прошедшая во вторник в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе отличился Тони Кроос.

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