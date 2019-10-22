Лига чемпионов
ProstoProSportМадридский «Реал» одолел «Галатасарай», одержав первую победу в ЛЧ
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
|18′
Тони Кроос
Райан Донк
Софиан Фегули
|46′
Жан Микаэль Сери
|46′
Юнес Бельханда
Омер Байрам
|67′
Стивен Нзонзи
|69′
Жан Микаэль Сери
Эмре Мор
|77′
|79′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
|79′
Федерико Вальверде
Хамес Родригес
|82′
Родриго
Лука Йович
|90′+1′
Тони Кроос
|90′+2′
Тибо Куртуа
Маркао Тейшейра
|90′+3′
Мариано
|90′+4′
|54%
|Владение мячом
|46%
|84%
|Процент точных передач
|80%
|4
|Удары в сторону ворот
|10
|3
|Удары в створ ворот
|13
|12
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|16
|15
|Фолы
|3
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
1
Муслера
22
Мариано
27
Луйиндама
45
Тейшейра
55
Нагатомо
89
Фегули
92
Нзонзи
97
Мор
19
Байрам
23
Андоне
11
Бабел
13
Куртуа
2
Карвахаль
4
Рамос
5
Варан
12
Марсело
16
Родригес
14
Каземиро
8
Кроос
18
Йович
9
Бензема
25
Жуниор
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты турецкого «Галатасарая» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли мадридскому «Реалу». Встреча, прошедшая во вторник в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе отличился Тони Кроос.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Происшествия
Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Кино
Новый «Терминатор» оправдал ожидания зрителей
Многие зрители сошлись в едином мнении, назвав фильм «Терминатор: Темные судьбы» лучшим сиквелом со времен второй части популярной франшизы, которая вышла в далеком 1991 году.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Общество
Психологи выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Футбол
Все матчи чемпионата Чили были перенесены из-за массовых протестов
Национальная ассоциация футбола Чили приняла решение перенести все матчи ближайших туров.
Армия и оружие
«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ
Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Политика
Туск считает, что главы стран ЕС должны согласиться на отсрочку Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск считает, что главам 27 стран ЕС стоит принять запрос Великобритании об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
Футбол
«Шахтер» сыграл с «Динамо» вничью
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
Армия и оружие
Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным объяснил задачи военной операции на северо-востоке Сирии, передает корреспондент РБК.
Политика
В МИДе назвали выгоду Киева от признания Крыма территорией России
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал выгоду Украины от того, что власти страны признают Крымский полуостров территорией России.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Культура
В Новой Третьяковке откроется выставка авангардистов
Здоровье
Названы 3 молочных продукта, которые провоцируют риск рака простаты
Как установили научные специалисты из клиники Майо, употребление в пищу значительного количества молока, сыра, а также сливочного масла серьезно увеличивает риск возникновения рака простаты аж на 76 процентов.
Политика
МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом
Петиционный комитет бундестага рассмотрел просьбу о признании так называемого «голодомора» геноцидом, но МИД Германии рекомендовал отклонить эту петицию, заявил член комитета Арнольд Фаатц, сообщила 21 октября газета Deutsche Welle.
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Политика
В МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России
Норвегия не видит военной угрозы со стороны России, несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, передает ТАСС.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Политика
Лавров и Шойгу обвинили журналистов в плохих манерах
Во время брифинга, посвященного итогам российско-турецких переговоров, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу указали представителям СМИ на плохие манеры.