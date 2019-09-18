Лига чемпионов
REGNUMМадридский «Реал» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ»
18 сентября в рамках 1-го тура группы A Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже был разыгран матч между командами «Пари Сен-Жермен» и «Реал» (Мадрид). Противостояние завершилось безвольным поражением «сливочных».
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