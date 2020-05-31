Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу, 30 мая, объявил о повышении с 1 июня цен на бензин в стране, стоимость которого была самой низкой в мире.

Мадуро анонсировал подорожание бензина в Венесуэле с 1 июня

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Хоккей Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ. 2

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