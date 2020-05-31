Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу, 30 мая, объявил о повышении с 1 июня цен на бензин в стране, стоимость которого была самой низкой в мире.

Мадуро анонсировал подорожание бензина в Венесуэле с 1 июня

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