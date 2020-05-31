Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу, 30 мая, объявил о повышении с 1 июня цен на бензин в стране, стоимость которого была самой низкой в мире.

Мадуро анонсировал подорожание бензина в Венесуэле с 1 июня

Общество Изменены правила приема первоклашек в школы Опубликован проект приказа министерства просвещения РФ, регламентирующий новый порядок принятия детей в общеобразовательные школы страны. 26

Общество В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,6K

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 81

Общество Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. 10

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 662

Общество Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней.

Происшествия Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов. 3

Общество В Крыму разработали план открытия курортного сезона Крым подготовил план открытия курортного сезона, предполагающий трёхэтапное открытие гостиниц и санаториев, рассказали в пресс-службе министерства курортов республики. 233

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,7K

Армия и оружие На Украине провели испытания ракеты «Нептун» На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм". 491

Общество В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса «За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении. 16

Шоу-бизнес Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка. 1

Общество Власти Москвы назвали условие для ослабления ограничений Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация станет улучшаться, а количество заболевших коронавирусом не будет расти. 914

Единоборства Минеев нокаутировал Пронина в первом раунде Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Минске (Белоруссия).

Происшествия Стало известно состояние омичей, пострадавших при пожаре в Береговом Пожар произошел 30 мая около семи часов вечера в деревянном доме, расположенном на ул.1-й Осенней. Двое мужчин 65 и 40 лет получили ожоги. 3

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 855