Энергетика
ИзвестияМадуро анонсировал подорожание бензина в Венесуэле с 1 июня
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу, 30 мая, объявил о повышении с 1 июня цен на бензин в стране, стоимость которого была самой низкой в мире.
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Футбол
Глушаков может вернуться в «Спартак»
Soccer.ru вчера в 08:36
Общество
Изменены правила приема первоклашек в школы
Опубликован проект приказа министерства просвещения РФ, регламентирующий новый порядок принятия детей в общеобразовательные школы страны.
Infokam.su 02:02
Космос
Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon
Известия вчера в 23:25
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты 29 мая в 09:56
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Газета.Ru 29 мая в 13:33
Наука
Самый распространенный организм в океане выращивает вирус в своем ДНК
Экономика сегодня вчера в 12:03
Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
Происшествия
Прокуратура просит РПЦ разобраться в истории с гибелью собак в монастырском приюте в Тульской области
Прокуратура Тульской области просил региональную епархию разобраться в деталях уничтожения приюта для собак в Свято-Казанском монастыре села Колюпаново.
Тульские новости 02:50
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Общество
Песков рассказал о потере обоняния и дне заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих симптомах COVID-19 и дне, когда он понял, что заразился инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:51
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 мая
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 396 тыс. (8952 за сутки).
РБК 02:08
Общество
Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу
Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней.
ТАСС 03:45
Происшествия
Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе
Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов.
iReactor 02:21
Общество
В Крыму разработали план открытия курортного сезона
Крым подготовил план открытия курортного сезона, предполагающий трёхэтапное открытие гостиниц и санаториев, рассказали в пресс-службе министерства курортов республики.
Парламентская газета вчера в 13:32
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Общество
В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса
«За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
ФАН 03:57
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество
Власти Москвы назвали условие для ослабления ограничений
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация станет улучшаться, а количество заболевших коронавирусом не будет расти.
RT на русском 29 мая в 07:34
Единоборства
Минеев нокаутировал Пронина в первом раунде
Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Минске (Белоруссия).
Спорт-Экспресс вчера в 16:17
Происшествия
Стало известно состояние омичей, пострадавших при пожаре в Береговом
Пожар произошел 30 мая около семи часов вечера в деревянном доме, расположенном на ул.1-й Осенней. Двое мужчин 65 и 40 лет получили ожоги.
12 Канал Омск 01:05
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости вчера в 06:05
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:16