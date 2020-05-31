Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМадуро анонсировал подорожание бензина в стране

Венесуэла, где благодаря правительственным субсидиям стоимость бензина является самой низкой в мире, вводит на этот вид топлива новое ценообразование. По словам президента страны Николаса Мадуро, бензин подорожает с первого июня.
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В Венесуэле исчез социализм, но появился бензин

Комсомольская правда02:59

Самый дешевый бензин в мире подорожает с первого июня

Online47.ru01:31

Мадуро анонсировал подорожание бензина в Венесуэле с 1 июня

Известия00:44

Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране

Российская газетавчера в 23:08

Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с 1 июня

ПРАЙМвчера в 22:39
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Космос

В Роскосмосе не исключили полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска

Газета.Ru 07:40
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Происшествия

Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье

РБК 07:56
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Политика

Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата по общероссийскому голосованию по Конституции России будет объявлена Владимиром Путиным, когда он посчитает нужным.
Газета.Ru 07:00
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
4
Армия и оружие

Полсотни самолетов и вертолетов ЧФ примут участие в Параде Победы

Российская газета вчера в 04:15
3
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
594
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
1,1K
Армия и оружие

Forbes критически оценил возобновление ядерных испытаний в США

Американские эксперты в области вооружения осудили стремление руководства США возобновить испытания ядерного оружия.
NewInform 06:21
1
Политика

Экс-президент Украины Кравчук назвал способ «остановить Россию»

Первый украинский президент Леонид Кравчук назвал, по его мнению, единственный способ «остановить агрессивные дела России».
Национальная служба новостей 29 мая в 14:58
6
Политика

Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
8
Общество

Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня

Ряд законов, которые положительно отразятся на благосостоянии пенсионеров, начнут действовать в России с 1 июня.
Политическая Экспертиза 04:38
47
Общество

В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом

Москва, 29 мая 2020, 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявлено ещё 8572 носителя коронавируса.
REGNUM 29 мая в 03:49
180
Политика

Трамп пообещал появление у США «величайших вооружений» в истории

Газета.Ru 06:58
170
Общество

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
173
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
994
Общество

Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Forbes 29 мая в 11:24
Футбол

Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

В Белоруссии задержали оппозиционера Николая Статкевича

Минск, 31 мая 2020, 14:29 — REGNUM Белорусского оппозиционера, председателя партии «Народная грамада» Николая Статкевича задержали и увезли в неизвестном направлении люди в штатском в Минске.
REGNUM 07:29
Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
137
Политика

Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
5
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
755
Футбол

Мауро Икарди подписал четырехлетний контракт с «ПСЖ»

РИА Новости 07:18
Политика

Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание

Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту.
РИА Новости вчера в 05:14
9
Экономика

Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
РИА Новости 04:07
4
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня 29 мая в 05:35
133
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости вчера в 07:31
102
Политика

Украина обвинила Россию в «плагиате» двигателей для фрегатов

HotGeo вчера в 04:18
48
Общество

Пригожин заявил, что у Шнурова мания величия

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров переоценивает важность своей персоны, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 06:36
3
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
716
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Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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