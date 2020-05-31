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Происшествия В Белоруссии задержали оппозиционера Николая Статкевича Минск, 31 мая 2020, 14:29 — REGNUM Белорусского оппозиционера, председателя партии «Народная грамада» Николая Статкевича задержали и увезли в неизвестном направлении люди в штатском в Минске.

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