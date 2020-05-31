Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМадуро анонсировал подорожание бензина в стране

Венесуэла, где благодаря правительственным субсидиям стоимость бензина является самой низкой в мире, вводит на этот вид топлива новое ценообразование. По словам президента страны Николаса Мадуро, бензин подорожает с первого июня.
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В Венесуэле исчез социализм, но появился бензин

Комсомольская правда02:59

Самый дешевый бензин в мире подорожает с первого июня

Online47.ru01:31

Мадуро анонсировал подорожание бензина в Венесуэле с 1 июня

Известия00:44

Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране

Российская газетавчера в 23:08

Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с 1 июня

ПРАЙМвчера в 22:39
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
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Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
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В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК вчера в 10:08
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Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

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Пока некоторые знаменитости рассказывали общественности о своем бедственном положении, Анна Седокова гордо заявила, что купила новую квартиру.
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Шоу-бизнес

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Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на $8,1 млрд, после чего оно вновь превысило $100 млрд.
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Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
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Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
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Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

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Крым подготовил план открытия курортного сезона, предполагающий трёхэтапное открытие гостиниц и санаториев, рассказали в пресс-службе министерства курортов республики.
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Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
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