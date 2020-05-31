Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМадуро анонсировал подорожание бензина в стране

Венесуэла, где благодаря правительственным субсидиям стоимость бензина является самой низкой в мире, вводит на этот вид топлива новое ценообразование. По словам президента страны Николаса Мадуро, бензин подорожает с первого июня.
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Венесуэла объявила о новых ценах и схеме распределения бензина в стране

ИА Красная Весна09:30

В Венесуэле исчез социализм, но появился бензин

Комсомольская правда02:59

Самый дешевый бензин в мире подорожает с первого июня

Online47.ru01:31

Мадуро анонсировал подорожание бензина в Венесуэле с 1 июня

Известия00:44

Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране

Российская газетавчера в 23:08

Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с 1 июня

ПРАЙМвчера в 22:39
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Космос

Корабль Crew Dragon приближается к МКС

Вести ФМ 07:43
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
1,2K
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Политика

Комиссия ООН не нашла нарушений в поставке Россией купюр для Ливии

На сайте компании отмечается, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при СБ ООН не нашла нарушений санкций при поставке обсуждаемого тиража.
Интерфакс вчера в 12:56
5
Происшествия

Скандал в Оренбуржье: из семьи принудительно изъяты маленькие дети

REGNUM 09:28
444
Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
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Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
7
Общество

В Испании решили продлить режим повышенной готовности в последний раз

Власти Испании планируют в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 09:06
1
Здоровье

Эксперты опровергли главные мифы о воде

Еще одним распространенным заблуждением является то, что человек состоит из воды на 70%.
Народные новости 07:36
3
Политика

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
189
Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
58
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Футбол

Месси убеждён, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не знает, каким будет мир после пандемии коронавируса.
RT на русском 09:43
Происшествия

В Астрахани число умерших от коронавируса увеличилось до 18

Ещё одной жертвой коронавирусной инфекции стала 88-летняя постоялица Астраханского дома-интернета для престарелых и инвалидов.
Астрахань FM 07:29
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Гаджеты

AMD перенесла выпуск Zen 3 на 2021 год

Специалисты отметили, что у компании нет срочной необходимости переходить на системы Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. Однако AMD торопится с выпуском из-за того, что хочет получить серьезное преимущество перед конкурентом Intel.
NewInform 29 мая в 02:27
23
Политика

Трамп заявил о разрыве отношений США с ВОЗ

Деньги, которые Вашингтон выделял на финансирование ВОЗ в размере 450 млрд долларов в год, будут перенаправлены на другие нужды.
Говорит Москва 29 мая в 15:16
1,1K
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru 29 мая в 15:22
408
Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
8,9K
Политика

В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков

"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 01:26
2
Общество

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
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Здоровье

Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года

Ранее с инициативой повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
ТАСС 07:32
Автоспорт

Владельцы «Формулы-1» хотят провести две гонки с реверсивным стартом

Газета.Ru 08:59
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
40
Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru 28 мая в 15:33
368
Здоровье

В Свердловской области ещё 265 человек заболели коронавирусом

Уральский меридиан 03:42
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Футбол

ЦСКА подтвердил уход Гранеро из клуба

Московский ЦСКА подтвердил уход тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.
Газета.Ru вчера в 07:43
Общество

Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней

Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры.
Lenta.ru 07:59
5
Происшествия

В Почепском районе произошло жуткое ДТП

Как сообщает издание "БрянскТоdау", сегодня в Почепском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Деснянская правда 07:25
4
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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