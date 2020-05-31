Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМадуро анонсировал подорожание бензина в стране

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Правительство намерено задействовать план распределения бензина, который включает пересмотр стоимости импортного топлива на внутреннем рынке, пишет РИА Новости. Мадуро заявил, что бензин в стране будет субсидироваться.
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Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране

Российская газета23:08

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