Политика
Газета.RuМадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну
Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
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Политика
Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците
Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК 05:29
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно — законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК 17:25
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Здоровье
Заболеваемость COVID-19 среди чиновников вызвала опасения в Забайкалье
Заболеваемость коронавирусом среди структур госуправления в Забайкалье тревожит специалистов краевого управления Роспотребнадзоора.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:59
Общество
Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
Общество
Министр: В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России из-за различных последствий распространения коронавируса рабочих мест лишились 680 тысяч человек.
Российская газета 16:57
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью
Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии.
NewInform 10:00
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Армия и оружие
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
Космос
Духи с ароматом космоса планируют создать в США
Пятый канал вчера в 18:55
Наука
В Японии создали робота для уничтожения COVID-19 в помещениях
Японская компания Farmroid разработала робота, который в автоматическом режиме уничтожает в помещении вирусы гриппа, в том числе COVID-19, передает News.ru.
Москва 24 06:51
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Политика
Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
Общественная служба новостей вчера в 09:21
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн защитных масок
Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий.
Известия 11:08
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Общество
Штаб соперника Лукашенко заявил о забракованных подписях в поддержку политика
Юрист инициативной группы Виктора Бабарико, задержанного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, Максим Знак сообщил о случаях отбраковки избирательными комиссиями поданных подписей в поддержку политика.
Lenta.ru 15:53
Происшествия
Петербуржцы пожаловались на запах гари
Вечером, 29 июня, жители сразу нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах гари.
Телеканал Санкт-Петербург 18:43
Футбол
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Ньюкасл»
Победой «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» завершился четвертьфинальный матч Кубка Англии по футболу 28 июня в Ньюкасл-апон-Тайне.
ИА Красная Весна вчера в 15:28