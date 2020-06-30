Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

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