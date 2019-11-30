Политика
КоммерсантъМадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли. По его словам, власти США и Колумбии готовят провокацию.
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Политика
В Крыму назвали мракобесием поведение делегации Украины в ООН
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель отреагировал на неподобающее поведение украинской делегации на форуме ООН в Женеве.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
Происшествия
Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
Армия и оружие
На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете "Голос Украины".
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Культура
Финал конкурса «Мисс Татарстан» пройдет 24 января
В финале конкурса «Мисс Татарстан», который пройдет в конце января в Казани, примут участие 30 красавиц.
Происшествия
Первого замглавы СК по Свердловской области задержали за взятку
Первого замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки.
Общество
Минтруд объяснил отказ сделать 31 декабря выходным
Российский кабинет министров принимает решение о переносе выходных дней заранее, по этой причине в настоящее время централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Политика
Путин высказался об «ахинее» на российском телевидении
Путин пояснил, что "ахинеей" считает слова различных "политических экспертов", которые приходят на передачи, транслируемые на канале "Россия 1".
Футбол
Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Общество
Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
Музыка
Константин Меладзе поделился, что писал песню «Сэра» в жуткой общаге
Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе поделился, что писал песню «Сэра» в жутких условиях в общежитии.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну
Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Транспорт
На первые поезда в Крым продано более 80% билетов
Общество
Москвичам пообещали оттепель в середине недели
Оттепели в декабре - не редкое явление, отметила синоптик.
Футбол
Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020
Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ РФ
Стратегический разведывательный беспилотник США был замечен у границ РФ, следует из отчета мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политика
Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне
Украинские поисковики передали российским коллегам останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.