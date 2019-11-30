Политика

КоммерсантъКоммерсантъМадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли. По его словам, власти США и Колумбии готовят провокацию.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро мобилизовал армию

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Мадуро мобилизовал венесуэльскую армию

RT на русскомвчера в 19:16

Мадуро заявил о готовящейся провокации США и мобилизовал армию

Lenta.ruвчера в 20:08

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РБКвчера в 20:49

Мадуро приказал мобилизовать венесуэльскую армию

РИА Новостивчера в 18:57
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