Политика
КоммерсантъМадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли. По его словам, власти США и Колумбии готовят провокацию.
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У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости 18:57
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