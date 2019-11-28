Политика

КоммерсантъКоммерсантъМадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли. По его словам, власти США и Колумбии готовят провокацию.
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Николас Мадуро
У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости 18:57

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