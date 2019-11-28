Политика

КоммерсантъКоммерсантъМадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли. По его словам, власти США и Колумбии готовят провокацию.
Читать в источнике
Комментировать27
Николас Мадуро
У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРИА Новости вчера в 18:57

Подробнее о событии

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 20:06

Мадуро мобилизовал венесуэльскую армию

RT на русскомвчера в 19:16

Мадуро заявил, что Колумбия и США готовят провокации на границе с Венесуэлой

ТАССвчера в 19:30

Мадуро приказал мобилизовать венесуэльскую армию

РИА Новостивчера в 18:57

Мадуро привел войска в готовность из-за провокаций Колумбии и США

REGNUMвчера в 19:47

Мадуро заявил о готовящихся провокациях Колумбии и США

Аргументы и Фактывчера в 20:03

Президент Венесуэлы заявил о раскрытии «заговоров» Колумбии

Росбалт28 ноября в 00:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Газета.Ru вчера в 21:38
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК вчера в 07:36
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Известия вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской

По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.
Bimru.ru вчера в 10:03
Технологии

Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России

Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
МонаВиста вчера в 10:43
Культура

Актеры Театра Табакова назвали Машкова жестким и закрытым

Газета.Ru 28 ноября в 07:11
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Армия и оружие

В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе

В мире затаилась ядерная держава, которая долгое время не привлекала к себе внимания, — Япония.
Lenta.ru 00:26
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Lenta.ru вчера в 05:48
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском вчера в 07:28
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге

На одной из торговых улиц Гааги неизвестный с ножом напал на прохожих. Несколько человек ранены, сообщает пресс-служба местной полиции.
Life.ru вчера в 14:49
Здоровье

Больная муковисцидозом девушка-подросток вышла на пикет к Минздраву РФ

Девушка-подросток вышла на одиночный пикет напротив здания Минздрава в Москве.
Общественное телевидение России вчера в 10:11
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество

Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Политика

У Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан

Российская газета вчера в 18:45
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

БИЗНЕС Online 28 ноября в 10:08
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Политика

Жириновский назвал ошибкой вывод войск из Восточной Европы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
Известия вчера в 18:52
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
РБК вчера в 19:41
Здоровье

Более 350 тыс. человек пострадали от нападения животных в 2019 году

Как пояснили специалисты, ежегодно в России число пострадавших в результате нападения животных составляет порядка 380-450 тыс. человек.
РБК вчера в 23:56
Армия и оружие

Состоялся запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
Политическая Экспертиза 28 ноября в 11:33
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Коммерсантъ вчера в 23:50
Общество

Минпросвещения одобрило новые образовательные стандарты

Президент России Владимир Путин ставил перед ведомством задачу обновления образовательных стандартов в срок до 1 декабря.
Карелинформ 28 ноября в 14:00
Происшествия

Восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

В Россию из Доминиканской республики вылетели восемь туристов, пострадавших в аварии 26 ноября.
Известия вчера в 21:47
Политика

В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 03:08
Игры

Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности

В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Ferra вчера в 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное