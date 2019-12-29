Политика

КоммерсантъКоммерсантъМадуро назвал президента Колумбии Дуке врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке национальным врагом, сообщат El Nacional. По его словам, кризис в стране и попытка государственного переворота спровоцирована и поддерживается из Боготы.
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Николас Мадуро
Враг Венесуэлы находится в Боготе, в президентской резиденции Каса де Нариньо, и его зовут президент Колумбии Иван Дуке.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРЕН ТВ 18:23

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