Враг Венесуэлы находится в Боготе, в президентской резиденции Каса де Нариньо, и его зовут президент Колумбии Иван Дуке.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке национальным врагом, сообщат El Nacional. По его словам, кризис в стране и попытка государственного переворота спровоцирована и поддерживается из Боготы.

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