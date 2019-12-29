Политика
КоммерсантъМадуро назвал президента Колумбии Дуке врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке национальным врагом, сообщат El Nacional. По его словам, кризис в стране и попытка государственного переворота спровоцирована и поддерживается из Боготы.
Читать в источнике
Оценить
Враг Венесуэлы находится в Боготе, в президентской резиденции Каса де Нариньо, и его зовут президент Колумбии Иван Дуке.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРЕН ТВ 18:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Общество
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Армия и оружие
Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Авто
Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте
Американская компания Rivian показала работу системы Tank Turn («танковый разворот»), которой оборудована первая модель марки.
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию на Чемпионате России
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Общество
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами
Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин
Бывший ведущий программы Top Gear Джеймс Мэй противопоставил японские автомобили Toyota и российские LADA и «ЗИЛы».
Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Политика
Протестующие в Черногории направились в Подгорицу
После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
Армия и оружие
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
Шоу-бизнес
Орнелла Мути начала учить русский язык
Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что в надежде получить гражданство Российской Федерации начала учить русский язык.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву на День Победы
Президент Чехии Милош Земан допустил отказ от приглашения приехать в Москву на День Победы 9 мая 2020 года из-за возмущения России по поводу решения Праги объявить 21 августа - дату ввода войск ОВД в Чехословакию - днем памяти жертв оккупации.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Гаджеты
В России стартовали продажи одного из самых необычных китайских смартфонов 2019 года
Компания Merlion в качестве эксклюзивного дистрибьютора бренда Nubia объявила о начале российского этапа продаж Nubia Z20.
Происшествия
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.