Враг Венесуэлы находится в Боготе, в президентской резиденции Каса де Нариньо, и его зовут президент Колумбии Иван Дуке.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал колумбийского лидера Ивана Дуке врагом Боливарианской Республики. «Враг Венесуэлы находится в Боготе, в Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — цитирует ТАСС Мадуро.

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