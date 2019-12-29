Политика
RT на русскомМадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал колумбийского лидера Ивана Дуке врагом Боливарианской Республики. «Враг Венесуэлы находится в Боготе, в Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — цитирует ТАСС Мадуро.
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Враг Венесуэлы находится в Боготе, в президентской резиденции Каса де Нариньо, и его зовут президент Колумбии Иван Дуке.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРЕН ТВ вчера в 18:23
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