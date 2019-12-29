Политика

RT на русскомRT на русскомМадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал колумбийского лидера Ивана Дуке врагом Боливарианской Республики. «Враг Венесуэлы находится в Боготе, в Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — цитирует ТАСС Мадуро.
Читать в источнике
Комментировать
Николас Мадуро
Враг Венесуэлы находится в Боготе, в президентской резиденции Каса де Нариньо, и его зовут президент Колумбии Иван Дуке.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРЕН ТВ вчера в 18:23

Подробнее о событии

Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы

ТАССвчера в 18:12

Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

РБКвчера в 19:10

Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

RT на русскомвчера в 18:34

Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Мадуро объявил главу Колумбии врагом Венесуэлы

Вести.Ruвчера в 19:31

Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

REGNUMвчера в 18:46

Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы

Российская газетавчера в 19:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
Политика

В МИД России рассказали о назначении нового департамента

В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть все деньги при возврате билета

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости вчера в 23:04
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ вчера в 15:32
Технологии

Платежная система «Мир» может стать обязательной для гаджетов

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, тему обязательной предустановки приложения, работающего с картами системы "Мир", обсуждали на собрании Федеральной антимонопольной службы.
Уфимские Заметки 27 декабря в 13:38
Общество

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
RuNews24.ru 27 декабря в 15:18
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru 27 декабря в 17:20
Происшествия

Пять человек погибли при крушении самолета в США

Пять человек погибли в субботу в результате крушения легкомоторного самолета вблизи города Лафайетт (штат Луизиана).
ТАСС вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко сломала руку

На днях Анастасия Костенко, которая готовится подарить Дмитрию Тарасову второго ребенка, сломала руку.
Srnsk 27 декабря в 16:05
Здоровье

Врач перечислила полезные и вредные свойства красной икры

Употребление красной икры может принести как пользу, так и вред. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Макарова отказалась с ним общаться

StarHit.ru 00:00
Шоу-бизнес

Апина рассказала о состоянии Моисеева

WomanHit.ru 26 декабря в 10:06
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 00:43
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде

Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Известия вчера в 15:43
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС вчера в 15:36
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Москва 24 27 декабря в 07:16
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъ вчера в 22:22
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб в Сибири дали выплаты

Власти выплатили 22,5 миллиона рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб на реке Сейба на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в минсоцполитики региона.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Заражённые жуками новогодние ёлки распространились по России

News.ru вчера в 14:37
Происшествия

Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
RT на русском вчера в 23:58
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия вчера в 17:07
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa 27 декабря в 10:10
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости вчера в 13:39
Фигурное катание

Евгения Медведева снялась с чемпионата России из-за серьезных проблем

Евгения Медведева прочно обмотала проблемный ботинок скотчем, что не помешало ей блестяще выступить на тренировке.
Дни.ру вчера в 08:27
Технологии

Платформа приложений от Huawei отстает от Google Play

Известно, что разработчики из компании Huawei продолжают совершенствовать свою платформу для приложений.
Goroday.ru 26 декабря в 12:04
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости вчера в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное