Политика

РБКРБКМадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал национальным врагом колумбийского лидера Ивана Дуке, передает El Nacional. Об этом он заявил, выступая в Каракасе перед представителями армии. «Враг Венесуэлы находится в Боготе, в [резиденции] Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — заявил он.
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Николас Мадуро
Враг Венесуэлы находится в Боготе, в президентской резиденции Каса де Нариньо, и его зовут президент Колумбии Иван Дуке.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикРЕН ТВ вчера в 18:23

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