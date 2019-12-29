Враг Венесуэлы находится в Боготе, в президентской резиденции Каса де Нариньо, и его зовут президент Колумбии Иван Дуке.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал национальным врагом колумбийского лидера Ивана Дуке, передает El Nacional. Об этом он заявил, выступая в Каракасе перед представителями армии. «Враг Венесуэлы находится в Боготе, в [резиденции] Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — заявил он.

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