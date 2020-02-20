Политика
РИА НовостиМадуро назвал размер портфеля инвестиционных заявок PDVSA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что портфель инвестиционных предложений национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA превышает 25 миллиардов долларов.
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Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
Происшествия
В Германии в кальянных застрелили восемь человек
Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
Кино
«Новый Папа»: срединный путь революции
Продолжение нашумевшего сериала "Молодой Папа" от итальянского киноэстета, тонкого ценителя сочетания красоты и уродства Паоло Соррентино вышло в прокат под неброским, почти синонимичным названием "Новый Папа".
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Общество
Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Экономика
Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Исключением стали рыбные консервы, но консервированный лосось, который производится на Аляске, не поставляется в Россию в значительных количествах, указывает ASMI.
Авто
Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq
Поначалу разработчики локализовали более дорогой и крупный Kodiaq, а теперь пришла очередь компактного Karoq, сборка которого недавно началась на предприятии в Нижнем Новгороде.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Здоровье
В Хакасии открылся новый фельдшерский пункт
Сегодня в аале Мохов Усть-Абаканского района открылся новый фельдшерский пункт. Место прописки он получил на улице Молодёжная, 1.
Наука
Получена атомная структура оболочки коронавируса
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Политика
Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского в Мюнхене
По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о состоянии дочери после перенесённой болезни
Актриса Милла Йовович рассказала в "Инстаграме" о состоянии новорождённой дочери Озиан, которой ранее врачи диагностировали тяжёлую форму желтухи.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Шоу-бизнес
Избранница бросила Аль Пачино из-за 39-летней разницы в возрасте
40-летняя актриса Мейтал Дохан сообщила, что причиной разрыва со скандалом стала 39-летняя разница в возрасте.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
Политика
Почему США и Канада покрывают нацистских преступников
Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера.
Технологии
Биржа Coinbase присоединилась к Visa
Биржа Coinbase стала первой криптовалютной компанией, получившей членство в Visa, говорится в официальном блоге торговой площадки.
Здоровье
В Прикамье врач отказалась принимать пациента с ВИЧ, пишут СМИ
Врач поликлиники поселка Ныроб Пермского края отказала в приеме пациенту с ВИЧ, сообщает "59.ru" со ссылкой на заявление члена Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анна Каргапольцева.
Политика
В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
Политика
Старики и младенцы России задолжали ЮКОСу по 340 долларов, а Миллер не пострадал
Издание цитирует заявление адвоката бывших акционеров ЮКОСа Джонатана Хилла о намерениях добиваться от России выплаты $50 млрд на основании принятого 18 февраля решения Апелляционного суда Гааги, который отменил решение Окружного суда, вынесенное в пользу российской стороны, и признал законным решение арбитража, взыскавшего с РФ $50 млрд за экспроприацию активов ЮКОСа.
Шоу-бизнес
Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию
Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Здоровье
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Политика
Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за американских санкций
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайную энергетическую ситуацию, чтобы защитить нефтяную промышленность от «империалистической агрессии», передает El Nacional.
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
Здоровье
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Здоровье
В Китае растет число жертв коронавируса
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом, достигло 1 868 человек.
Происшествия
Тело погибшего в Чите кадета нашли на железнодорожных путях
Тело курсанта кадетской общеобразовательной школы-интерната Забайкальского края, о смерти которого ZabNews стало известно 19 февраля, нашли на железнодорожных путях.