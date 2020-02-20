Политика

РИА НовостиРИА НовостиМадуро назвал размер портфеля инвестиционных заявок PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что портфель инвестиционных предложений национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA превышает 25 миллиардов долларов.
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Мадуро назвал размер портфеля инвестиционных заявок PDVSA

РИА Новости19:32

Президент Венесуэлы назвал размер предложенных инвестиций в PDVSA

REGNUM21:04
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В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

Российская газета 19:56
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В Германии в кальянных застрелили восемь человек

Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
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«Новый Папа»: срединный путь революции

Продолжение нашумевшего сериала "Молодой Папа" от итальянского киноэстета, тонкого ценителя сочетания красоты и уродства Паоло Соррентино вышло в прокат под неброским, почти синонимичным названием "Новый Папа".
Татьянин день 17 февраля в 03:04
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
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Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Общество

Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева

Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
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Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
REGNUM 20:42
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Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Исключением стали рыбные консервы, но консервированный лосось, который производится на Аляске, не поставляется в Россию в значительных количествах, указывает ASMI.
РБК 21:00
Авто

Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

Поначалу разработчики локализовали более дорогой и крупный Kodiaq, а теперь пришла очередь компактного Karoq, сборка которого недавно началась на предприятии в Нижнем Новгороде.
OAnews 12:43
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург 06:32
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В Хакасии открылся новый фельдшерский пункт

Сегодня в аале Мохов Усть-Абаканского района открылся новый фельдшерский пункт. Место прописки он получил на улице Молодёжная, 1.
Хакасия 05:13
Наука

Получена атомная структура оболочки коронавируса

ToDay News Ufa 17 февраля в 11:46
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Газета.Ru 12:15
Политика

Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского в Мюнхене

По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Городовой 17 февраля в 06:37
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о состоянии дочери после перенесённой болезни

Актриса Милла Йовович рассказала в "Инстаграме" о состоянии новорождённой дочери Озиан, которой ранее врачи диагностировали тяжёлую форму желтухи.
Life.ru вчера в 09:11
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Шоу-бизнес

Избранница бросила Аль Пачино из-за 39-летней разницы в возрасте

40-летняя актриса Мейтал Дохан сообщила, что причиной разрыва со скандалом стала 39-летняя разница в возрасте.
Газета.Ru 04:28
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК 21:00
Политика

Почему США и Канада покрывают нацистских преступников

Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера.
Взгляд.ру 11:00
Технологии

Биржа Coinbase присоединилась к Visa

Биржа Coinbase стала первой криптовалютной компанией, получившей членство в Visa, говорится в официальном блоге торговой площадки.
РБК 08:19
Здоровье

В Прикамье врач отказалась принимать пациента с ВИЧ, пишут СМИ

Врач поликлиники поселка Ныроб Пермского края отказала в приеме пациенту с ВИЧ, сообщает "59.ru" со ссылкой на заявление члена Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анна Каргапольцева.
РИА Новости вчера в 03:49
Политика

В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
RT на русском 12:45
Политика

Старики и младенцы России задолжали ЮКОСу по 340 долларов, а Миллер не пострадал

Издание цитирует заявление адвоката бывших акционеров ЮКОСа Джонатана Хилла о намерениях добиваться от России выплаты $50 млрд на основании принятого 18 февраля решения Апелляционного суда Гааги, который отменил решение Окружного суда, вынесенное в пользу российской стороны, и признал законным решение арбитража, взыскавшего с РФ $50 млрд за экспроприацию активов ЮКОСа.
Свободная Пресса 12:32
Шоу-бизнес

Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию

Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Вокруг ТВ 05:31
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском 12:50
Политика

Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за американских санкций

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайную энергетическую ситуацию, чтобы защитить нефтяную промышленность от «империалистической агрессии», передает El Nacional.
РБК 20:50
Экономика

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
РИА Новости 17:28
Здоровье

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM вчера в 12:38
Здоровье

В Китае растет число жертв коронавируса

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом, достигло 1 868 человек.
Европейско-Азиатские новости 17 февраля в 23:50
Происшествия

Тело погибшего в Чите кадета нашли на железнодорожных путях

Тело курсанта кадетской общеобразовательной школы-интерната Забайкальского края, о смерти которого ZabNews стало известно 19 февраля, нашли на железнодорожных путях.
Zabnews.ru 19:10
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Венесуэльская компания
Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, крупнейшая компания страны. Обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах Венесуэлы.
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