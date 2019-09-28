Политика

РБКРБКМадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере. Об этом Мадуро сообщил в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.
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Российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу

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