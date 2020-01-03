Экономика

РБКРБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Мадуро заявил, что Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

ТАССвчера в 20:00

Мадуро: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту

RT на русскомвчера в 20:31

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

РБКвчера в 21:38

В этом году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту петро

Эхо Москвы00:33

Венесуэла начнет продавать нефть за криптовалюту

Телеканал 360°вчера в 20:18

Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту

Взгляд.рувчера в 20:42

Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту

Российская газетавчера в 21:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

РИА Новости вчера в 13:02
Футбол

«Ливерпуль» не проигрывает в премьер-лиге ровно год

Российская газета 02:41
Политика

Захарова назвала гибель Сулеймани убийством без правовых оснований

Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований.
News.ru 06:47
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Спорт

Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим

Коммерсантъ 10:24
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Гаджеты

Компьютеры и смартфоны подорожают из-за роста цен на флеш-память

Сетевые источники сообщили, что цены на флеш-память типа NAND вырастут на 40% в наступившем 2020 году.
Ferra 06:00
Политика

Миллиардер Усманов заявил, что Путину не нужны олигархи

По словам миллиардера, Путин не заинтересован в улучшении жизни олигархов, так как его главной целью является крепкое государство.
URA.Ru 10:34
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила поклонников с Новым годом

Как сообщает ToDay News Ufa, в Новогоднюю ночь в Инстаграм Анастасии Заворотнюк появился пост, в котором от имени актрисы и ее семьи, поклонников поздравили с праздником и пожелали добра, здоровья и благополучия.
ToDay News Ufa 01 января в 05:31
Энергетика

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
ТАСС 08:42
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Армия и оружие

В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.
DixiNews 02:13
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Ведомости 08:11
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
ГЛАС.RU 01 января в 12:12
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Общество

Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
Происшествия

Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

Известия вчера в 14:32
Происшествия

На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Предполагается, что в самолет будут интегрированы многие технологии из МиГ-35.
Российская газета 02:54
Политика

«Это плохо закончится»: Трамп о ситуации в Ираке

Президент США Дональд Трамп комментируя гибель иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что усиление влияния Ирана в Ираке "не закончится ничем хорошим".
Вестник Кавказа 10:52
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Политика

Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК

В сентябре бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что отсутствие баланса интересов разных регионов страны является главной ошибкой украинских политиков.
РБК 10:22
Гаджеты

LG представит прототип телевизора, который сворачивается как жалюзи

В прошлом году на выставке был представлен проект под названием LG Signature OLED TV R. Тогда экран из нижнего базового модуля выдвигался вверх, а теперь дисплей опускается из потолочного модуля по типу жалюзи или экрана для проектора.
Anonsens 10:03
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru 09:08
Хоккей

Заварухин: сегодня не доработали — получили отвратительный результат

Зарабатываем удаление и не дорабатываем до конца — отвратительный результат из-за этого.
Чемпионат 08:26
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное