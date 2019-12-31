С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Энергетика Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.

Политика В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью» После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Гаджеты Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).

Политика В Иране назвали убийство генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США «США стоит знать, что их преступное нападение на командующего Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии и США так просто не уйдут от последствий этого просчёта», — говорится в сообщении.

Общество Усманов рассказал о своих возможных наследниках Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.

Армия и оружие Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир "Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.