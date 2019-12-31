Экономика
РБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Армия и оружие
Иранский генерал Сулеймани убит в результате авиаудара США по Багдаду
По данным ряда СМИ, 62-летний военачальник погиб в результате ракетного обстрела территории близ международного аэропорта в Багдаде.
Культура
Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»
Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Энергетика
Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти
На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
Общество
Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей
Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Политика
В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»
После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Футбол
Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Шоу-бизнес
Самбурская спародировала голую модель plus-size Эшли Грэм
Актриса решила спародировать фотографию известной модели plus-size Эшли Грэм.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Гаджеты
Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России
Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).
Политика
В Иране назвали убийство генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США
«США стоит знать, что их преступное нападение на командующего Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии и США так просто не уйдут от последствий этого просчёта», — говорится в сообщении.
Общество
Усманов рассказал о своих возможных наследниках
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Происшествия
Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков
Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Армия и оружие
Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир
"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.
Общество
Названы самые популярные машины, на которые россияне берут кредит
Самыми популярными марками автомобилей, на которые россияне брали кредиты, стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.
Политика
«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Шоу-бизнес
Глюкоза подтвердила воссоединение с мужем нежным снимком
Долгое время ходили слухи о том, что певица Глюкоза рассталась с мужем Александром Чистяковым.
Происшествия
Мертвым найден 15-летний подросток, пропавший в Великих Луках
Поиски пропавшего в первый день 2020 года подростка в Великих Луках заершены. 15-летний мальчик ушел в неизвестном направлении и исчез.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.