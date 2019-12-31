Экономика

РБКРБКМадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

С августа 2018 года к курсу криптовалюты были привязаны цены и зарплаты в Венесуэле. Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
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Мадуро заявил, что Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

ТАССвчера в 20:00

Мадуро: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту

RT на русскомвчера в 20:31

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

РБКвчера в 21:38

В этом году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту петро

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Венесуэла начнет продавать нефть за криптовалюту

Телеканал 360°вчера в 20:18

Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту

Взгляд.рувчера в 20:42

Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту

Российская газетавчера в 21:51
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Иранский генерал Сулеймани убит в результате авиаудара США по Багдаду

По данным ряда СМИ, 62-летний военачальник погиб в результате ракетного обстрела территории близ международного аэропорта в Багдаде.
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Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
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На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
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Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
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ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
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Политика

В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»

После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Взгляд.ру 06:32
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

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Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
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Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
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Самбурская спародировала голую модель plus-size Эшли Грэм

Актриса решила спародировать фотографию известной модели plus-size Эшли Грэм.
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Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России

Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).
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В Иране назвали убийство генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США

«США стоит знать, что их преступное нападение на командующего Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии и США так просто не уйдут от последствий этого просчёта», — говорится в сообщении.
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Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
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Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
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Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
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Армия и оружие

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"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.
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Общество

Названы самые популярные машины, на которые россияне берут кредит

Самыми популярными марками автомобилей, на которые россияне брали кредиты, стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.
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«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
РИА Новости вчера в 07:59
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Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Lenta.ru 11:20
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Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
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В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

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Глюкоза подтвердила воссоединение с мужем нежным снимком

Долгое время ходили слухи о том, что певица Глюкоза рассталась с мужем Александром Чистяковым.
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Мертвым найден 15-летний подросток, пропавший в Великих Луках

Поиски пропавшего в первый день 2020 года подростка в Великих Луках заершены. 15-летний мальчик ушел в неизвестном направлении и исчез.
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В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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Астрофизики сомневаются, что яркая звезда Бетельгейзе взорвется

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Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
РИА Новости вчера в 07:45
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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